¿Por qué es Navidad?

Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, sí, pero ¿por qué? ¿Realmente esta fecha que celebramos es la que debería estar señalada en el calendario? Parece que el historiador romano Sexto Julio Africano, el padre de la cronología cristiana, decidió fechar la concepción de Jesús el 25 de marzo, en el siglo III, porque en ese día se marcaba la creación del mundo. Si a tal fecha se le sumaban los nueve meses de gestación, el 25 de diciembre quedaba establecido como el día del nacimiento a celebrar. ¿Sucedió así? Hay quien considera que la elección del 25 de diciembre tiene más que ver con la teoría del astrónomo David Allen, quien, en 1992, según se publicó en un artículo de la revista Archaeoastronomy, nos aclaró que la detección de un movimiento del sol hacia el norte justo el 25 de diciembre “puede explicar por qué es un día singular en muchos aspectos”.

En concreto, el día del solsticio de invierno. Lo que para mí lo hace diferente a todos es que es el cumpleaños de mi marido. Cuando lo conocí, recién separada de mi anterior pareja, que había nacido justo el 26 del mismo mes y me dijo que su aniversario era el 25 casi me dispuse a salir corriendo para no volver; pero entonces él me dijo: “Si Jesucristo, pudiendo elegir cualquier día para nacer escogió el 25 ¿no crees que es un día diferente al 24 o al 26? Las fechas no importan, pero importan. Y ya que nos hemos quedado con esta para celebrar, para reunirnos en familia, para demostrarnos amor y para todo lo demás, nada como que la aprovechemos también para dar gracias a aquello en lo que creamos y lo disfrutemos. ¡Feliz Navidad!