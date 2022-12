Practica el “Oosouji”, el ritual japonés que te ayudará a conseguir tus propósitos de 2023

Cambiar de año es un evento mucho más relevante psicológicamente de lo que muchos piensan. Al destacar este hito sobre el resto de días del calendario, lo tomamos como un antes y un después; como una oportunidad para reinventarse y para imponernos una serie de propósitos -más o menos- realistas. El problema suele ser que pensamos en estos objetivos de una forma abstracta.

Por ejemplo, cuando nos proponemos ir al gimnasio varias veces a la semana, ni siquiera nos planteamos lo complicado que puede ser sacar tiempo de nuestro día a día, ni nos acordamos de las agujetas, ni de lo de cuidar nuestra dieta. Pero -sobre todo- se nos olvida que no se trata de motivación… sino de compromiso y rutina.

Ahora nos sentimos absolutamente motivados... pero qué pasará en 3 semanas, cuando suene el despertador y tengamos que levantarnos de la cama para ir al gimnasio… aún cuando no hayamos sido capaces de dormir porque el vecino se pasó la noche de cháchara con sus amigos. Este es el motivo por el que los propósitos de año nuevo suelen ser tan volátiles.

Para que podamos mantener nuestros compromisos y para que alcancemos nuestros propósitos, es necesario que creemos las condiciones para que éstos se cumplan. Para conseguirlo, es necesario que saquemos todo lo viejo e inútil de nuestra vida, para dejar espacio para todo lo bueno que traerá el año entrante. Y además debemos hacerlo literalmente. Existe un ritual japonés llamado “Oosouji”, que podemos traducir como “la gran limpieza”, que se celebra por estas fechas y que consiste precisamente en esto… en limpiar nuestra casa y, con ello, nuestra vida… tirando todo aquello que suponga un obstáculo o una molestia en nuestra vida.

¿Cómo podemos poner en práctica el Oosouji?

El primer paso para practicar el Oosouji es plantearte cómo quieres que sea tu estra vida durante el próximo año… ¿Cómo va a ser tu estilo de vida?, ¿Qué hábitos quieres incluir en tu rutina?, ¿Qué objetivos quieres alcanzar?, ¿Qué tipo de persona quieres ser?, (…) Este paso marcará la dirección hacia la que debemos apuntar a la hora de imponer un orden en nuestra vida; nos dirá qué objetos debemos conservar y cuáles debemos desechar y nos dirá cómo debemos cambiar la disposición de nuestra casa, de nuestra rutina y de nuestra mente.

Es importante también aprovechar la gran limpieza para repasar todos esos rincones en los que no solemos fijarnos en nuestro día a día, como detrás de los armarios, las ventanas, las lámparas de techo, etc. La limpieza tiene un poder liberador y gratificante, porque todo lo que te rodea no solo ocupa espacio físico, sino también mental. Limpiar, ordenar y tirar lo viejo te hace sentir más libre, rompemos vínculos y apegos y permitimos la entrada de cosas nuevas.

Y el último paso es el de elegir qué objetos de nuestro hogar debemos conservar y cuáles no. desvincúlate de todo aquello que ya no sirve, que esté roto o que sea muy viejo. Si crees que aún puedes darle una segunda vida, dónalo. Si no, ¡tíralo y haz espacio para todo lo nuevo que te traerá el 2023!.