Convertía las crisis políticas en una ocasión de diálogo

¿Ha sido Benedicto XVI un Papa político?

No era un político por naturaleza. Pero sí tenía la valentía de enfrentarse con las crisis políticas y convertirlas en ocasión de diálogo. Dos ejemplos. Como sabe, el caso Willianson produjo una reacción política en los medios judíos contraria al papa. Benedicto la diluyó con una histórica visita a la sinagoga de Roma. El caso Ratisbona, a su vez, produjo un choque con los medios islámicos. Benedicto reaccionó intensificando el diálogo con el Islam.

Su hermano, aparte de portavoz durante más de veinte años con Juan Pablo II, lo fue también casi dos años con Benedicto XVI. ¿Le contó alguna anécdota especial de ese período?

En marzo salen las memorias de mi hermano Joaquin editadas por Espasa /Planeta y ahí podrán leer eventos interesantes. Recuerdo uno. La Congregación para la Doctrina de la Fe realizó una investigación a fondo por indicación del Papa sobre el penoso caso de Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Finalizó con una abrumadora evidencia contraria a ese extraño personaje. Benedicto XVI le impuso una serie de sanciones. La mayor parte de la Curia era contraria a hacer pública el resultado de la investigación y las sanciones. El portavoz del Papa hizo notar la necesidad de hacerlas públicas, entre otras cosas para defender la figura del Papa. Él reunió a parte de la Curia y a su portavoz. Después de escuchar la opinión de ambas partes, él personalmente decidió que se hicieran publicas las sanciones y la investigación.

¿Alguna otra anécdota?

Pocos saben que Benedicto XVI era un enamorado de la montaña. Sus vacaciones solía pasarlas en Val d´Osta. En una de las excursiones subieron al Refugio Torino a 3.350 m. de altura. Se entusiasmó con el bello espectáculo que ofrece el paisaje . El papa acepta un capuccino y toma un poco de queso. Al bajar saluda a muchas personas y se hace una fotografía ante un crucifijo. Disfrutaba como un niño en esas excursiones.

Se alaba en estas horas la aportación intelectual de Benedicto XVI, ¿quizá ha eclipsado su papel activo en el gobierno de la Iglesia?

Desde luego Benedicto XVI fue un papa intelectual, pero eso no eclipsa su actividad, que fue constante. Teniendo en cuenta que fue elegido papa con 78 años (2005) y renunció a los 85 (2013), en este no demasiado largo período hizo 48 viajes fuera de Roma: 24 dentro de Italia y 24 al extranjero, estando presente en los cinco continentes . Convocó cinco consistorios, creando 90 cardenales . Elevó a los altares más de 600 beatos y ofició 45 canonizaciones. Publicó tres encíclicas y tres libros sobre Jesús , que fueron auténticos best sellers. Y conviene anotar un hecho sorprendente : por primera vez en la Historia, un Pontífice romano (ya emérito) hace balance de su mandato en un libro de entrevistas. Sin olvidar su análisis de las causas más profundas de los abusos sexuales y la paidofilia.

¿Cree que la historia hará justicia con Benedicto XVI por encima de los prejuicios que se encontró cuando fue elegido Papa?

Estoy convencido de que, cuando pase el tiempo legalmente prescrito para los inicios de las canonizaciones, se iniciará el proceso de beatificación de Benedicto XVI. Fue el mejor teólogo de la historia del papado, hizo un gesto heroico de humildad al renunciar al Pontificado, esculpió con claridad las relaciones entre amor y verdad; es decir, pensaba que el amor, aislado de la verdad, se convertía en un buenismo estéril, a su vez, la verdad sin amor, tenía la frialdad de un iceberg. Tuvo una vida interior profunda, vivió la caridad en grado heroico etc. Desde luego, la historia le hará justicia. Es curioso que el presidente Obama, lo «beatificó» por adelantado cuando definió a Benedicto XVI como un líder «valiente en la defensa de las verdades fundamentales. Alguien que comprende que cada persona tiene valor y que cada uno de nosotros es deseado, cada uno de nosotros es amado y que cada uno es necesario».

¿Qué viaje de los que llevó a cabo el papa Ratzinger es su preferido?

Tal vez el que realizó a Reino Unido. No es un país postmoderno sino postcristiano. La práctica religiosa en el anglicanismo británico no pasa de un exiguo 2%. Sólo el tema de Dios podía abrir ahí brecha. Por eso, el viaje al Reino Unido fue una buena ocasión para recuperar el alma británica y Benedicto XVI puso más énfasis en subrayar los valores espirituales que las reformas políticas o sociales. Por otra parte, la beatificación del Cardenal Newman fue un gesto ecuménico, que recordó la importancia de la tradición católica en un contexto anglicano.

* Rafael Navarro-Valls es presidente de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas