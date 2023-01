África Mundi, una excelente plataforma para profundizar en la actualidad africana

Hay quien dice que son 14 kilómetros los que separan el continente africano de España, como expresando la proximidad entre un mundo que parece tan lejano y nuestros hogares. Como diciendo que lo que ocurre a 14 kilómetros es relevante para nosotros, nos guste o no, y que haríamos bien en estar atentos. Que nuestros destinos están hilados desde hace siglos. Pero eso no es verdad, si queremos ser rigurosos. Siendo España la única nación Europea con territorios soberanos en África, podemos decir sin temor a equivocarnos que son dos centímetros los que nos separan, un nanómetro, podemos decir directamente que África está en España, o que parte de España está allí, aquí, en fin, que nuestros destinos no es que estén ligados: son el mismo. ¿O piensa alguien que una catástrofe natural en Marruecos (África), bordearía las vallas de Ceuta y Melilla?

Ante el interés de los españoles por seguir noticias que ocurren a miles de kilómetros, noticias que en ocasiones parecen más importantes de lo que realmente son, y buscando atraer las miradas hacia lo que realmente nos rodea, nace África Mundi de la mano de David Soler. Un portal de noticias dinámico y adaptado a las necesidades del usuario del siglo XXI. Pero este no es un portal de noticias al uso. No hace como las palomas de ciudad que picotean las aceras con los ojos fuera de las órbitas, ni como las torrenteras de lluvia primaveral que arrasan con trechos aleatorios de parcelas condenadas. En África Mundi dedican todos sus esfuerzos a un único tema y lo hacen con la decisión de los halcones, la perseverancia de los ríos. El tema es el mismo y sin salirse de los márgenes que su propio nombre indica: África.

Actualidad y análisis

Las mejores novelas escritas por autores africanos, los tejemanejes del poder en las zonas más convulsas, impresionantes estudios a fondo sobre la prolongada actualidad africana, que no es como la actualidad europea (donde saltan cada día diez o quince nuevas noticias que se olvidan al día siguiente), sino prolongada; esto es, que las noticias en el espacio africano se expanden en el tiempo y pueden necesitar años para desarrollarse del todo. Para comprender el continente, por tanto, es preciso estudiarlo a fondo. Y lo que nació en 2019 como un pasatiempo para sus fundadores, ha cobrado forma y se encamina a convertirse en el mejor complemento de la actualidad africana junto con la labor que realizan los corresponsales de distintos medios.

Crear un medio especializado en África no es sencillo y requiere mucho trabajo. Los miembros de África Mundi lo reconocen y avanzan sin dudarlo con esa decisión. Después de superar la barrera de los mil suscriptores lanzaron AM+, un espacio exclusivo para suscriptores de pago con análisis, mapas y gráficos que dirige la politóloga Soraya Aybar y que profundiza aún más en las complejas dinámicas que hacen del continente uno de los más vibrantes del planeta. Además, este año sacaron la primera edición de los Premios África Mundi, donde galardonaron a 16 periodistas por su labor informativa desde y sobre el continente, ya sea a la hora de destacar sus dilatadas carreras como para recompensar fotografías y artículos reseñables. Así se funde África Mundi con el periodismo en español, complementándose, enriqueciéndolo, concediendo visibilidad a increíbles historias conseguidas por medio de muchas discusiones con guardias de fronteras y sutiles agasajos a bandas de guerrilleros.

Los corresponsales en África agradecemos la aparición de servicios como los que ofrece África Mundi. Complementar el conocimiento es, si no una obligación a la hora de mantenernos informados, un placer particular que todos sentimos al escarbar en los detalles que reflejan sus gráficos (a los que yo soy adicto, no lo niego) y que abren la puerta a nuevas vías de colaboración con el fin último que todos deseamos: conocer mejor un pedacito de nosotros mismos y del maravilloso mundo, aunque desolador en ocasiones, que nos nos empapa sin remedio.