Hipoteca inversa o contraria

Para los que no lo saben, como yo misma hasta que leí aquí el artículo, la hipoteca inversa (cuyos sinónimos son contrapuesta, reversa, trasmutada, trastornada o contraria, entre otros) es una operación bancaria diseñada para las personas mayores o con discapacidad, que consiste en convertir en dinero contante el valor de la tasación de su vivienda. Al morir el propietario, es la entidad quien pasa a ser el nuevo dueño del inmueble, a no ser que los herederos paguen el dinero que el banco dio en vida al fallecido. Vaya, esto es como la pescadilla que se muerde la cola, solo que por el camino engorda y engorda siempre a los mismos. Primero, de joven, pasas años pagando al banco tu vivienda, después, a la jubilación, no tienes recursos para vivir con dignidad, así que le pides al banco que te hipoteque al revés. Como ven todo queda en casa, en la del banco, claro. A ver, el problema de fondo es el sistema este que empobrece brutalmente a los mayores. Justo cuando deberían ser tratados con mimo y tener las mejores condiciones de vida, les queda una pensión ridícula con la que a día de hoy tienen que tirar, en muchos casos, de hijos y nietos. La pensión media en España es de 1.258 euros, ¿qué se hace con eso? Así que el número de mayores que están recurriendo a esta operación trastornada es cada vez más grande. En otros países de Europa se hace desde mucho antes y en mayor cantidad, el asunto es que nuestro país es muy sentido en cuestión de herencias, y a los padres nos gusta dejar algo a la prole. A mí no me parece una mala opción (mucho peor están los pensionistas en alquiler), porque es preferible dar lo que uno tiene y ver cómo lo disfrutan los tuyos, que imaginar las broncas por la repartición a tu marcha. Pero me da rabia que esa casita que amas engorde la pescadilla de los de siempre.