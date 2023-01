Hay asuntos que podrían ser una broma si no fuera porque no tienen gracia. No la tiene ningún “chiste irónico experto del Ministerio de Igualdad” y menos ese “de los creadores de las personas van al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle, oleadas”, que no ha provocado ninguna hilaridad respecto a este desgraciado disparate de la Ley del “solo sí es sí”, y sí pura indignación a las víctimas de los agresores a los que se ha favorecido o dejado en libertad con ella. No se trata de hablar aquí de ideologías.

Altos cargos del PSOE han mostrado su disgusto ante esas declaraciones de la número dos de Irene Montero, Ángela Rodríguez “Pam”, que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha calificado como “muy desafortunadas”. Y estoy segura de que habrá personas en Podemos que callen el bochorno que les producen.

Por eso conviene decirle a esta señora, a Irene Montero y en general al Ministerio de Igualdad, que cuando alguien se equivoca conviene que reconozca el error en vez de disparar a todas partes. Hemos concluido el 22 y empezado el 23 con una violencia machista salvaje… No es el momento de bromear. Y si alguien se confunde y lo hace, pues en vez de acusar a los demás de manipulación debería entonar un: “lo siento, no fue mi intención molestar a nadie, todo lo contrario” en vez pretender salvarse de la quema señalando a los otros.

Porque seguro que desde el lado político contrario, como no, se retuercen las palabras mal dichas para sacarles partido, pero precisamente por eso hay que tener más cuidado al pronunciarlas. Saber dónde se está ni decir tonterías dolorosas y si se dicen, no justificarse sino disculparse.