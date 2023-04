Hasta 30.000 euros: la multa que te puede poner la Guardia Civil si llevas este objeto en la cartera

La cartera es uno de los objetos indispensables que solemos llevar encima, más allá del móvil o las llaves de casa. Tarjetas, dinero, el carnet de conducir o alguna foto de alguien a quien apreciamos son algunos ejemplos de lo que normalmente incluimos en nuestro monedero o billetera. A primera instancia, no suponen ningún problema y pueden ir siempre con nosotros, pero hay un objeto en concreto que nos puede costar caro. Concretamente, hasta 30.000 euros, tal y como ha alertado la Guardia Civil.

Las diferentes leyes sobre la seguridad de los ciudadanos albergan un sinfín de normas que, con el paso de los años, se han ido naturalizando. No obstante, algunas son desconocidas y, como bien dice la ley, el desconocimiento de las normas no exime de su cumplimiento. Asimismo, este objeto se está haciendo tendencia entre los más jóvenes, y la Benemérita explicó en su cuenta de Tik Tok que la cuantía de las sanciones por detectar este objeto oscila entre los 601 y los 30.000 euros.

Según el artículo 36.10 de la Ley de Seguridad Ciudadana, este tipo de objeto está prohibido portarlo, y se considera una infracción grave. Aunque lo llevemos encima sin ningún tipo de objetivo peligroso, es motivo suficiente para ser sancionados.

“Portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aun cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal”, señalan. Así, hablamos de la “navaja ultradelgada”.

¿Qué es la "navaja ultradelgada"?

Para justificar el motivo por el que la cuantía de esta sanción puede llegar a ser tan elevada, la Guardia Civil ha demostrado cómo funciona el arma, que se pueden obtener en plataformas como Aliexpress o Amazon. Esta navaja en concreto tiene la presencia de una tarjeta de crédito, aunque mide unos milímetros más que una tarjeta de crédito normal o un carnet de identidad, por ejemplo. Así, en su forma trae tres partes, dos retráctiles a los lados derecho e izquierda con una doblez preestablecida, y una tercera parte que es la hoja, extremadamente afilada y que se esconde en el centro de una falta tarjeta.

En sí, su función es como un instrumento para ayudarte a la hora de realizar actividades en la naturaleza. Un utensilio bastante útil para cualquier acción al aire libre, como puede ser pasar el día en el campo, así como situaciones de emergencia como una intervención médica.

La Guardia Civil especifica que está “prohibido el uso a particulares de cuchillos, machetes y demás armas blancas que forman parte de armamentos deliberadamente aprobados por autoridades u organismos competentes".

Para cualquier usuario queda prohibida la comercialización, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las navajas no automáticas cuya hoja exceda de once centímetros. Cualquier persona mayor de edad puede llevar una navaja de un solo filo cuya hoja tenga menos de once centímetros, que deben estar medidos desde el reborde o tope del mango, hasta el extremo de la hoja. No se considerarán comprendidas en las prohibiciones anteriores la fabricación y comercialización con intervención de la Guardia Civil, así como la compraventa y la tenencia exclusivamente en el propio domicilio o el uso de estos utensilios para el desempeño de su profesiones, tales como pueden ser carniceros, cazadores o matachines.

Solo hay unas navajas muy concretas que puede llevar encima según la normativa de arma blanca. Siempre que cumpla la normativa, y se tenga un documento que lo certifique, se pueden llevar encima, aunque las autoridades la pueden requisar de todas maneras sin considerar que es un instrumento peligroso en tus manos.