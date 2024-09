34 asesinatos machistas en 2024 dejan 22 huérfanos

La mujer de Madrid de 33 años que ayer falleció tras ser arrastrada por el coche de su pareja supone la víctima 34 de violencia machista en lo que va de año y la 1.278 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Esta mujer, de nacionalidad española, fue arrastrada el lunes por el coche de su pareja durante una discusión y resultó herida tras darse un golpe en la cabeza en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, y ayer se registró su muerte en el hospital como consecuencia de las lesiones sufridas. El detenido ha pasado a estar investigado por un delito de homicidio.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 16:30 horas del lunes en la confluencia entre la calle del Concejo de Teverga y la avenida de Entrevías, en el distrito de Puente de Vallecas.

La víctima número 33 fue asesinada el lunes en Castellón por su pareja, quien se ha entregado en Barcelona y ha confesado el crimen. Según ha informado el Ministerio de Igualdad, la mujer tenía un hijo menor de edad y una hija mayor, con quienes el número de huérfanos asciende a 22 en 2024 y 455 desde 2013.

En el momento del asesinato no existía ninguna medida de alejamiento y de prohibición de comunicación con la víctima, pues la que estuvo en vigor en su momento a raíz de una sentencia condenatoria quedó cumplida el 5 de febrero de 2023. El detenido acumula tres sentencias por delitos de amenazas, malos tratos y quebrantamiento respecto a la víctima dictadas por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer y un Juzgado de lo Penal entre agosto de 2021 y marzo de 2022.

Además, la fallecida había sido víctima en una relación anterior con una pareja que cumple condena en prisión.

En estos primeros días se septiembre se han incrementado de forma alarmante los casos de violencia de género. En Palencia, ayer se conoció que la Policía Local detuvo a un hombre de 52 años y a su pareja, de 36, por un presunto delito de violencia familiar registrado en presencia de sus tres hijos menores. Los hechos se produjeron en la calle de Fernando el Magno.

El varón fue detenido por violencia de género y la mujer por violencia doméstica. Tuvo que intervenir un agente tutor, que se hizo cargo de tres menores que se hallaban en ese momento en el domicilio y fueron entregados a un familiar por encontrarse en situación de desamparo.

En Bilbao, la Guardia Civil detuvo a su llegada al aeropuerto a un pasajero de un vuelo procedente de Ibiza por malos tratos en el ámbito familiar a su acompañante. La mujer también resultó investigada, aunque no detenida, por violencia doméstica al propinarle varios puñetazos en la cara al autor. Las agresiones se produjeron en el interior del avión antes de que este despegara de la isla mallorquina y cuyo destino era la localidad vizcaína de Loiu.

Los guardias civiles, alertados de los hechos esperaron en el aeropuerto de Loiu a la pareja, momento en que procedieron, a su llegada, a iniciar el protocolo establecido para estos casos.

La Policía Local de Alicante rescató el pasado fin de semana a una mujer de 29 años que presuntamente había sido retenida contra su voluntad y sufrió agresiones por parte de su expareja, de 28 años, en un local comercial del barrio del Pla propiedad de la víctima. La intervención se saldó con la detención del presunto agresor, que tenía una orden judicial de alejamiento de la mujer, y con la intervención de 14 gramos de sustancias estupefacientes en poder del arrestado.

Los hechos ocurrieron entre el viernes y el sábado, cuando la madre de la víctima comunicó telefónicamente a la Policía que su hija estaba retenida por su expareja en el establecimiento. Dos agentes se desplazaron hasta allí, pero no obtuvieron respuesta al llamar. Ante la insistencia de la madre, la Policía contactó con su hija a través del teléfono móvil de esta.

Un caso más especial aún es el que se dirime en Sevilla en el juicio contra la mujer denunciada por presunta agresión por su maltratador, quien se cambió de sexo y se inscribió como mujer en el Registro Civil. La jornada de ayer se suspendió después de que éste haya aludido en su declaración a un parte de lesiones que no consta en el expediente del caso.

La vista programada iba a dilucidar si el pasado 9 de julio la mujer había agredido a su maltratador durante una discusión en el edificio donde ella vive.

En su declaración judicial, el supuesto agredido no ha sabido precisar cuándo se produjeron los hechos ni si hubo una agresión verbal o física. A preguntas de la Fiscalía, el hombre, identificado como mujer en el Registro Civil desde agosto de 2023, ha sostenido que el día de los hechos le pidió explicaciones a su expareja por cómo estaba cuidando a los hijos de ambos y que, en ese momento ella, se le tiró «al cuello».

En ese punto, ha aludido a que existía un parte de lesiones y el juez le ha hecho ver que éste no estaba incorporado como documento al proceso. «Me he equivocado de denuncia y vengo hoy por un delito de odio», respondió el supuesto agredido, a lo que el magistrado ha contestado que él no tenía derecho a dictar a la sala el motivo del juicio.