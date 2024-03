El 52% de los españoles cree que la escuela de ahora es peor que la de antes y el 55% que los estudiantes salen peor preparados. Un 74% piensa además que hay alumnos que no quieren estar en la escuela y dificultan el aprendizaje de los demás; y también el 74% opina que ahora no hay disciplina ni respeto por el profesor. Son algunos de los datos que recoge la I Encuesta de percepción social de la innovación educativa, elaborada por la Fundación Cotec y que ha realizado en colaboración de la empresa 40dB, a partir de más de 7.000 entrevistas.

Además, las conclusiones de la encuesta también recogen que más de la mitad de la población (56%) cree que la escuela no responde a las necesidades actuales de la sociedad, que los encuestados atribuyen a que no forma adecuadamente en habilidades sociales (54%), que no se enseña lo fundamental (48%) y que no forma adecuadamente para ejercer una ciudadanía responsable (45%).

Como posibles soluciones se muestran mayoritariamente a favor de aplicar innovación al sistema educativo para realizar una transformación urgente (75%), de aumentar los presupuestos (88%, del cual un 56% -49% del total- estaría dispuesto a pagar más impuestos para que sucediera) y de innovar en metodologías de enseñanza (73%).

Asimismo, la gran mayoría de encuestados cree que el desarrollo tecnológico y su entrada en la escuela es sinónimo de innovación (77%) y de mejora en la calidad educativa (70%). Un 61% considera además que, a más innovación, más calidad. La población, no obstante, también percibe los riesgos de la innovación tecnológica. Un 66% opina que los modelos educativos digitales excluyen a parte del alumnado, principalmente porque en algunos hogares no hay suficientes dispositivos electrónicos (así lo cree el 80%).

El 48% de las personas consultadas cree que la innovación educativa, en general, aumenta las desigualdades, y el 88% dicen que sólo funciona cuando la comparte toda la comunidad educativa (profesores, familias y alumnos). Es más, el 40% de los españoles piensa que algunos colectivos vulnerables ni siquiera acceden a la etapa de educación obligatoria y un 30% cree que, cuando sí acceden, no tienen garantizado un aprendizaje de calidad.

Reducir el fracaso escolar y el abandono educativo temprano es, a juicio de los ciudadanos, lo primero que debe mejorar en el sistema educativo (lo señalan el 58%), mientras que reducir los niveles de repetición de curso (14%) aparece en la última de las doce posiciones sugeridas. De nuevo sorprende que haya 44 puntos porcentuales de distancia entre dos fenómenos tan estrechamente relacionados como la repetición y el fracaso escolar.

La digitalización también se percibe como una forma de exclusión. El 65,5% de los españoles opina de esta manera principalmente porque en algunos hogares no hay suficientes equipos tecnológicos (80%). El 47,5% de los españoles cree además que la innovación educativa es un factor que aumenta las desigualdades.

Los encuestados de dos comunidades autónomas destacan por su visión positiva de la escuela actual: Navarra (el 60% cree allí que la escuela es mejor que antes) y País Vasco (58%). La visión más negativa se da en Aragón (solo el 39% cree que la escuela ha mejorado), más de 20 puntos porcentuales de diferencia con la limítrofe Navarra.

La encuesta muestra por último que los profesionales de la educación tienen una percepción más positiva de la escuela actual, si bien coinciden con el resto de la población en que el nivel de preparación del alumnado ha bajado.