Las 6 rutas de senderismo ideales para este verano en España, según los turistas rurales

Durante las vacaciones de verano, las rutas de senderismo que combinan recorridos circulares de hasta 10 kilómetros con un contacto permanente con la naturaleza que incluya visitas a cascadas, ríos y lagos se consolidan como las favoritas por los turistas rurales. Así lo refleja un estudio realizado por EscapadaRural, empresa especializada en este tipo de turismo.

Según el informe, el 60 % de los senderistas prefiere recorridos que tengan un máximo de 5 kilómetros, mientras que un 33 % busca rutas de entre 6 y 10 kilómetros. Sólo el 7% se anima con distancias más largas. "La gente elige el turismo rural porque puede descubrir destinos nuevos dentro de nuestra geografía", que además están adaptados "tanto para una persona que sea experta como para alguien que no esté acostumbrado al senderismo", explica a EFE Judith Monmany, responsable de comunicación de EscapadaRural.

La facilidad del recorrido es un factor clave. El 53 % de los encuestados busca rutas más accesibles que no incluyan mucho desnivel, que se puedan realizar a primera hora del día para evitar el calor sofocante, a fin de dejar tiempo para otras actividades generalmente al aire libre. Con base a estos criterios, EscapadaRural propone seis rutas de senderismo ideales para pasar la temporada estival lejos del bullicio urbano y aprovechar "todos estos puntos relacionados con el agua" y con la Naturaleza.

Seis rutas para desconectar en plena naturaleza

1. Las tres cascadas de Ardonés en Huesca (Aragón): una ruta circular de menos de ocho kilómetros que inicia y termina en la localidad oscense de Cerler, en la que se puede disfrutar de tres fuentes de agua y alejarse de las altas temperaturas al ser una zona montañosa.

2. Lagos de Saliencia en el Parque Natural de Somiedo (Asturias): este recorrido se hace por senderos y caminos "cómodos, con algo de desnivel" a lo largo de ocho kilómetros, que comienzan y finalizan en el alto de la Farrapona, en el límite de provincia entre Asturias y León.

3. Ruta del río Chíllar entre Nerja y Frigiliana en Málaga (Andalucía): a lo largo de nueve kilómetros, los turistas pueden caminar rodeados de agua, árboles y flores autóctonas, además de bañarse en las piscinas naturales que hay en el camino.

4. Lagos de Lloroza desde el teleférico en Fuente Dé (Cantabria): una ruta "muy fácil" ya que no llega a los cuatro kilómetros de distancia, por lo que se ha convertido en "una de las más demandadas" para recorrerla junto con niños.

5. Cascada Belabarce y Cueva del Ibón en Isaba (Navarra): un recorrido circular de 10 kilómetros que empieza y acaba en la localidad de Isaba, lo que permite conocer el pueblo además de disfrutar de los atractivos del camino.

6. Gorg de Santa Margarida en Les Planes d'Hostoles en Girona (Cataluña): Esta ruta es una de las más requeridas por los turistas porque tiene varias pozas para bañarse a lo largo de los cuatro kilómetros de sendero.

Consejos para un senderismo responsable

Judith Monmany insiste en la importancia de "cuidar el entorno y ser respetuosos con el medio ambiente" para no provocar daños ni generar contaminación en estas zonas. Por ello pide a los turistas que no se dejen su basura en el camino y, a ser posible, recojan los desechos que puedan encontrarse para "dejar el terreno mejor de lo que se ha encontrado". También recomienda "no salirse de los caminos señalados para evitar extravíos durante la ruta, no arrancar flores y dejar tranquilos a los animales".