A golpe de espátulas y escobas, jóvenes voluntarios ayudan a devolverle el decoro a los barrios de Roma

Ni una duda cabe sobre la belleza de las calles y los palacios de Roma. Es desde luego una de las ciudades más bellas del mundo. La pena es verla tan descuidada. El vandalismo en las ciudades va en aumento y a los que lo ejecutan, les da igual que sea un cubo de basura en donde pegan sus adhesivos publicitarios que un muro de un edificio con siglos de historia. Si habláramos de los grafiteros, necesitaríamos mucho espacio para describir las barbaridades que cometen. Parece que mientras más llamativo sea su diseño y además, en un muro de piedras antiguas, mejor es. Pues será para ellos, para los que destrozan fachadas y muros. Seguramente cuando trazan sus grafitis, disfrutan enormemente, sin darse cuenta de la barbaridad que están cometiendo.

Prati es uno de los barrios más clásicos de Roma. Muy cercano al Vaticano y colindante al río Tiber. En la época de los romanos, este barrio era zona de viñedos y sembradíos de cañas de azúcar. Su nombre deriva del latin Prata Neronis - Prados de Nerón -Después adquirió el nombre de Prati di San Pietro - Prados de San Pedro - por la cercanía al Vaticano. En esta área de Roma se encuentra el Teatro Adriano inaugurado en 1898 y el Palacio de Justicia en el año 1911.

Limpiando calles, farolas y paredes.

Caminando por Prati, me encontré de frente, a un grupo de estudiantes, ataviados con chalecos azules en los que ponía en la parte trasera : “cittadini volontari” - ciudadanos voluntarios y un logotipo de RETAKE, que según describe en su página web es - “un movimiento (Onlus) de ciudadanos, sin fines de lucro y sin partido, comprometidos en la lucha contra la degradación, en la mejora de los bienes públicos y en la difusión del sentido cívico en el territorio”-. Los chicos portaban también escobas, recogedores, bolsas de basura y cubos para verter los desechos. Los vecinos del barrio, según pasaban delante, los observaban por minutos siguiendo después su camino por las calles del barrio. Yo no quise quedarme con la duda y me acerqué temerosa a que no quisieran dar explicaciones de lo que estaban por hacer. Ha sido muy agradable haber sido tan bien recibida por el primero al que me acerqué, que ademas de indicarme lo que harían esta mañana los chicos estudiantes, me indico en donde podía encontrar al coordinador de esta acción y allá que fui.

Fabrizio Mencaroni, un hombre con gran personalidad y super educado, aceptó encantado que lo grabara y también a explicarme a que se dedican estos estudiantes.

Cuando le pregunté si los voluntarios se dedicaban a la limpieza de las calles de Roma, inmediatamente reaccionó corrigiéndome

“ Nosotros no nos dedicamos a hacer la limpieza de Roma, sino a devolverle el decoro y a la difusión del sentido cívico en la ciudad”

Según Mencaroni, la Asociación ha crecido muchísimo en los últimos años desde su fundación. A lo que se dedican lo dejan muy claro en su perfil de Facebook senalando claramente su mision

Non Profit

No Partitica

No Degrado

Amore per Roma

En su cuenta de Twitter @Retake_Roma , muestran claramente que no solo colaboran en los barrios de Roma quitando pegatinas sino en sitios costeros como Ostia recolectando residuos plásticos ó recorriendo zonas verdes limpiando lo que daña a la naturaleza y a todo esto, se suma que también invitan a participar a extranjeros que están de visita en Italia para que se sientan parte de sus ciudades y tomen conciencia. Acercándolos a la realidad, sienten la ciudad más suya.

Estos son los cuatro pilares de la asociación:

1.- Mejorar la calidad de la vida con acciones dedicadas a la reducción del degrado y favoreciendo el sentido cívico de los ciudadanos y turistas...

2.- Acrecentar la cultura solidaria y de ciudadanos activos

3.- Mantener la legítima expresión artística basando en la Street Art, impulsando artistas con talento y promoviendo el arte en lugares públicos y privados

4.- Favorecer a la integración social en las zonas urbanas de la periferia para una visión de un mayor orgullo y sentido cívico

Sería fabuloso que tanto residentes como turistas, se sumaran a iniciativas de este estilo. Todo sería aún más bonito...si cabe.