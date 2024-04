Becas de introducción a la investigación para estudiantes del CSIC: cómo solicitarlas y requisitos

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha convocado 300 becas JAE Intro de introducción a la investigación en diferentes ámbitos de estudio. Estas ayudas están dirigidas a estudiantes universitarios que quieren iniciarse en la carrera científica.

Este programa de becas proporciona un acercamiento a la carrera investigadora a aquellos estudiantes que quieran dar sus primeros pasos en el mundo de la investigación, brindándoles, por un lado, la oportunidad de disfrutar las posibilidades que ofrecen los Centros e Institutos del CSIC en sus diferentes áreas científicas y, a su vez, propiciando una introducción al conocimiento puntero de los temas científicos y a la praxis científica.

¿Cuándo se abre el plazo y cuál es la cuantía?

Los estudiantes podrán solicitar a partir de mañana y durante un mes estas ayudas, según recoge la resolución publicada este viernes 19 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que detalla que la cuantía total de cada beca será de 4.200 euros y será abonada mensualmente.

¿Quiénes pueden beneficiarse de estas becas?

Podrán acceder a la condición de persona beneficiaria de estas becas las personas físicas mayores de edad, de nacionalidad española, los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y extranjeros, que reúnan y acrediten los siguientes requisitos en el momento de presentar la solicitud.

Además, deberán cumplir las siguientes condiciones: No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de Doctor; no haber sido persona beneficiaria de una beca del programa JAE; y no haber disfrutado de una ayuda para un contrato de investigación.

El objeto de esta convocatoria es la iniciación de estudiantes universitarios en la carrera científica en las diferentes áreas globales del CSIC (Vida, Sociedad y Materia) mediante 300 becas para estancias de siete meses consecutivos, que se iniciarán el primer día del mes una vez resueltas las becas, y se disfrutarán en los grupos de investigación que desarrollen su labor en las diferentes estructuras de investigación (EI) con las que cuenta el CSIC, donde se desarrolla la actividad científica y técnica de esta institución, institutos de investigación, centros nacionales, plataformas temáticas interdisciplinares (PTI) y redes científicas. Estas becan buscan propiciar una aproximación al conocimiento de los problemas científico-técnicos de actualidad y a los métodos utilizados para su resolución.