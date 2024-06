La abuela de 12 nietos que ostenta el récord de plancha abdominal, ¿cuántas horas lo mantuvo?

En el año 2017, un grupo de científicos de la Universidad de Harvard se vieron intrigados por el polémico asunto de “el mejor ejercicio de abdominales” y después de una rigurosa investigación, publicaron un estudio llamado ‘Core Exercises’. En sus conclusiones, los expertos recomendaron un ejercicio: la plancha.

A diferencia de lo que ocurre con los ejercicios de abdominales clásicos, que fortalecen únicamente los músculos del vientre, las planchas trabajan todos los músculos del abdomen de una forma equilibrada; protegiendo -sobre todo- la parte lumbar de la espalda, que suele ser la que más se resiente con los abdominales clásicos.

Para realizar una plancha correctamente, lo único que hay que hacer es apoyar los antebrazos en el suelo, formando un ángulo de 90º respecto al resto del cuerpo, que se mantiene en línea desde la cabeza hasta los talones, con las piernas juntas y rectas. De esta forma, nuestros únicos puntos de apoyo serán los codos y las puntas de los pies. Cuando adoptamos esta posición, tensaremos los músculos del abdomen al tiempo que levantamos ligeramente las caderas.

Mucha gente suele pensar que -por el hecho de ser un ejercicio isométrico y no requerir compresión muscular- este ejercicio es menos intenso. Pero cualquiera que haya mantenido una plancha por unos segundos sabe hasta qué punto puede ser un ejercicio durísimo. Puede ser un desafío incluso para los más jóvenes y en forma. Sin embargo, esto no impidió que DonnaJean Wilde, una mujer canadiense que tiene 12 nietos demostrara la increíble resistencia y determinación al batir el récord mundial del mayor tiempo en posición de plancha abdominal en la categoría femenina, alcanzando la increíble cifra de 4 horas y media.

En un impresionante despliegue de fuerza y resistencia, DonnaJean Wilde, una mujer canadiense de 58 años, estableció un nuevo récord mundial al mantener la postura de la plancha durante una asombrosa duración de 4 horas, 30 minutos y 11 segundos. Esta hazaña, que tuvo lugar el 27 de marzo de 2024, sobrepasa por más de diez minutos el récord femenino anterior, que también estaba en manos de una compatriota canadiense, Dana Glowacka, en 2019.

La proeza se llevó a cabo en el recinto de la escuela secundaria de Alberta, Canadá, lugar que conoce bien ya que DonnaJean se desempeñó allí como vicedirectora antes de retirarse. En el acto, se vio impulsada por el amor y el apoyo de sus doce nietos, quienes acudieron para presenciar el evento, así como por una multitud de estudiantes que la animaban.

DonnaJean describe su experiencia en esta prueba de resistencia física y mental con auténtica humildad y determinación. Según ella, las dos primeras horas transcurrieron con relativa facilidad, pero las dos siguientes presentaron un desafío considerable. "Me preocupaba mucho perder la forma, y creo que por eso me dolían los cuádriceps, porque estaba muy tensa", reveló. Como veterana del ejercicio, reconoció que "La última hora fue la más difícil, simplemente mantener la concentración y la forma" fue un desafío. Durante los últimos 30 minutos, su enfoque se centró en "respirar, mantener la calma y no temblar".

A pesar de los desafíos y el dolor, DonnaJean perseveró. Años de lidiar con dolores crónicos en las manos y los brazos le han enseñado a resistir el dolor, una habilidad que su marido, Randy, cree que le ha ayudado más que perjudicado en su desafío. "El dolor crónico y el entumecimiento con los que lidia cada día le han ayudado a ser capaz de hacer planchas a pesar del dolor", afirma.

Para prepararse para este intento de récord, DonnaJean aumentó su ya impresionante rutina de hacer planchas hasta tres horas al día a seis horas, divididas en dos bloques de tres horas. Esta dedicación ha sido parte de su vida desde hace 12 años, después de un accidente en el que se rompió la muñeca y se vio incapaz de correr o levantar pesas con un yeso.

DonnaJean ha integrado la plancha en su vida diaria de maneras creativas y únicas. "Me di cuenta de que podía leer y hacer cosas cuando estaba en posición de plancha y me enamoré de ella", recuerda. Desde ver películas hasta realizar sus estudios de máster, DonnaJean ha hecho todo esto mientras mantenía la postura de plancha.

Tras más de una década de practicar la plancha a diario, DonnaJean se siente "abrumada" por haber logrado este récord mundial. "Todavía no me lo creo", confiesa ella. "Es como un sueño". Su consejo para aquellos que aspiren a batir su récord es sencillo y directo: "Sigue intentándolo y sigue practicando. Cuando tengas que leer o trabajar con el computador, tírate al suelo y hazlo en el suelo".

¿Y quién ostenta el récord masculino?

Josef Šálek, más conocido por su apodo Joska, de la República Checa, ostenta el récord mundial masculino por mantener la posición de plancha abdominal durante el tiempo más largo. Durante el Festival AVATAR en Pilsen, República Checa, Joska mantuvo la postura durante 9 horas, 38 minutos y 47 segundos, superando el anterior récord de 9 horas, 30 minutos y 1 segundo.