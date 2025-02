El aceite del motor: ¿debo cambiarlo cada pocos años o anualmente aunque no use casi el coche?

Tener un coche además de ser un gran beneficio, también es una gran responsabilidad, pues debes atender a distintas partes del mismo para mantenerlo de la mejor manera posible y tener una conducción segura, eficiente y que dure el mayor número de años posible.

Es por esto, que periódicamente debemos revisar ciertas cosas como los frenos, amortiguadores, neumáticos, luces, filtro de aire, aire acondicionado y niveles de aceite. A este último hay que presar especial atención pues de él depende la vida del motor de nuestro vehículo.

Cada cuánto hay que cambiar el aceite del motor

El aceite del motor es un fluido lubricante diseñado para cumplir una serie de funciones vitales en el sistema de propulsión de un vehículo. Cuando el motor está en funcionamiento las numerosas partes móviles, como los pistones , las bielas y los árboles de levas, generan fricción entre sí. El aceite lo que hace es formar una película protectora entre estas superficies metálicas, reduciendo el desgaste y evitando el contacto directo, lo que prolonga la vida útil de las piezas y mantiene el motor en funcionamiento.

Cuando adquieres un coche, es común escuchar que cada determinado tiempo hay que rellenar o cambiar el depósito de aceite del coche. En sí, todo depende de lo que diga el fabricante. Aunque es una realidad que hay que realizar revisiones periódicas generales para evitar fallos y preservar la seguridad, el aceite del motor es algo que se debe cambiar con periodicidad.

Con el tiempo, las propiedades y la viscosidad del aceite del motor disminuyen. Esto puede provocar una mayor fricción y esfuerzo en las piezas del motor, lo que se traduce a su vez en un aumento del consumo de combustible. Y, mucho más importante, cuando el aceite no cumple su función correctamente aumenta el riesgo de sufrir una avería grave que puede resultar en costosas reparaciones y tiempo de inactividad del vehículo.

La mayoría de fabricantes están de acuerdo en que el aceite del motor debe renovarse cada 15.000 kilómetros o cada año, lo que suceda antes. Por otro lado, si tu coche tiene algunos años, el cambio de aceite se puede hacer cada 30.000 kilómetros o cada dos años. Aunque si el coche es muy viejo, es normal que exija mayor lubricación que un vehículo más moderno.

Si no recuerdas cuándo cambiaste el aceite por última vez, no podrás guiarte por la norma del kilometraje para saber si ha llegado el momento de cambiarlo de nuevo. Otra forma que puedes utilizar para averiguarlo es mirar el color y la opacidad del líquido. Si cuando sacamos la varilla de medición de nivel no podemos ver a través de la opacidad del aceite... entonces definitivamente ha llegado el momento de cambiarlo. Evidentemente, la señal clara de que ha llegado el momento de cambiar el aceite es que el motor empiece hacer ruidos de metal contra metal.

El aceite del coche se revisa con el motor frío o caliente

La cuenta de Instagram @apiedetaller explican en un vídeo que se volvió viral en poco tiempo cómo se puede comprobar el nivel del aceite. El dueño del taller en el vídeo explica que "el aceite del motor se mira siempre en frío, de toda la vida. Si medimos el aceite en caliente esa medida va a ser errónea" prosigue el mecánico.

El profesional explica que "como el calor dilata los materiales el aceite aumentará su volumen, dando una medida superior a la real. Si tenemos que rellenar de aceite el motor, una vez que lo echemos, lo ideal es esperar dos minutos aproximadamente para poder volver a mirar ese nivel".

Con el tiempo, el aceite de motor pierde sus propiedades y su viscosidad. Lo que se traduce -a su vez- en un consumo de combustible superior. Skica911 Pixabay

A continuación nos explican que "la varilla de medición del aceite marca un máximo y un mínimo, el aceite debe estar en el punto medio". Para contrastar esta información recurren al manual de mantenimiento de los coches.