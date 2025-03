El PP acusa Mónica García de abandono "indignante y vergonzoso" a la sanidad de Ceuta y Melilla

La senadora popular Isabel María Moreno ha recriminado esta tarde a Mónica García su negligente gestión de la sanidad de Ceuta y Melilla en una sesión plenaria del Senado. Ambas ciudades autónomas viven actualmente una situación crítica debido a la falta de recursos humanos y económicos para atender a su población, tal y como ha denunciado este periódico en muchas ocasiones.

Moreno ha criticado la "demagogia" y el "sectarismo" de la ministra de Sanidad , ha calificado su legado de "decepcionante" y le ha recriminado que no haya visitado Ceuta y Melilla en los 483 días que lleva en el cargo, lo que supone un lo que supone un "abandono indignante y vergonzoso". "Ustedes no gestionan, abandonan, señora García. Y todavía no se ha enterado de que hay una emergencia sanitaria nacional que necesita soluciones estructurales que dependen de usted y que la zona cero se encuentra en Ceuta y en Melilla", ha apuntado Moreno, según recoge Ep.

García, por su parte, ha reconocido las "dificultades" que atraviesan Ceuta y Melilla, pero ha asegurado que desde que en España gobierna la "coalición progresista" ambos territorios disponen de "más profesionales, más y mejores equipamientos, mejores infraestructuras sanitarias y mejores resultados en salud". En este sentido, la ministra ha reprochado al Partido Popular que, mientras gobernaba el país, "congeló" las plantillas, mientras que desde que hay un "gobierno progresista" se han incorporado 74 nuevos facultativos a los centros de salud y, en 2024, se han incorporado 15 nuevos facultativos a Melilla.

A este respecto, la senadora ha reprochado que Sanidad "cuenta los médicos que entran" a Ceuta y Melilla, pero "no todos los que se han ido" y ha descrito de "injusticia" que una afección como un ictus, un infarto o cualquier enfermedad suponga "jugar a la ruleta rusa" en estas ciudades.

En este punto, ha apuntado al "colapso" en Atención Primaria y a la "falta" de especialistas en "todas las áreas"; unos médicos que ha asegurado que no ven atractivas las ciudades autónomas, no son los mejor pagados y sí están sobrecargados de guardias, que son las "peor pagadas" de toda España.

"En nombre del Partido Popular queremos reconocer la labor titánica de nuestros sanitarios porque son ellos los que sostienen nuestra sanidad y gracias a ellos no ha colapsado. Pero usted, señora García, no está a la altura del cargo que ocupa con una gestión negligente y estéril. (...) Por eso, le instamos, acceda a la encomienda de gestión a Melilla o, por el bien de España, dimita", ha señalado Moreno.