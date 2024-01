La quiebra de la sanidad en Ceuta y Melilla tras casi 11 meses en huelga

La Unión Europea ha calificado la sanidad de Ceuta y Melilla como la peor de toda España y unas de las peores de Europa. El Ministerio de Sanidad, en sus estadísticas, tampoco arroja datos positivos. Resalta que estas ciudades tiene la menor tasa de médicos por habitante de España, con una de las plantillas más envejecidas (con el 45% de la plantilla supera los 60 años). Estos datos ponen de manifiesto la urgente necesidad de que se tomen medidas concretas y se desarrollen políticas de salud adaptadas a las necesidades específicas de estas ciudades autónomas. Al menos, eso es lo que llevan reclamando desde el pasado 9 de marzo, sin éxito, tanto las autoridades locales como profesionales y ciudadanos en la que ya se conoce como la huelga con mayor duración de la historia de España.

Esta huelga surgió con el objetivo de pedir al Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA), que es el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad de España que gestiona la prestación sanitaria pública de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que intervengan y adopten acciones para detener las precarias condiciones en el ejercicio de la profesión y el deterioro de la gestión del sistema sanitario público, que ha provocado la fuga de talento, la falta de los refuerzos que se precisan y la alta demora en las consultas de Atención Especializada.

“La sanidad de Ceuta y de Melilla no depende de las comunidades autónomas, sino del Ministerio de Sanidad. Por ello, resulta frustrante que sea en estos sitios donde más deteriorado está el sistema sanitario. Y es que, atraviesa unas carencias gravísimas que el Ministerio de Sanidad se niega a abordar y, con un planteamiento totalmente ideologizado, ha tratado de enmascarar. Por ejemplo, sacan datos de lista de espera que son absolutamente falseados e irreales”, comenta Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de España (CESM).

Falsedad de los datos

A día de hoy, tras casi once meses,. De hecho, la movilización se ha saldado cony casi. Así, en ambas ciudades autonómicas se encuentran con multitud de servicios al límite y sin futuro a corto plazo, continuas derivaciones a la Península, falta de especialidades como Dermatología, o cancelación las guardias de presencia física de Traumatología por falta de profesionales. Otras especialidades acumulan meses de espera para atender en consulta y deben realizar un exceso de guardias de forma constante con un precio por hora lejos de la media nacional.

Los datos de lista de espera proporcionados por el Ministerio de Sanidad fueron denunciados el pasado 20 de diciembre por el Sindicato Médico de Ceuta. A través de un comunicado, el organismo subraya que pacientes y médicos son conscientes de que la realidad es muy diferente de los días de espera publicados en la web del Ministerio de Sanidad, en los que se reconoce una demora de cinco días para Traumatología, cuatro días para Cirugía General, tres días para Neurología y cero días para Ginecología.

“Son cifras surrealistas que demuestran que al Ingesa le preocupa únicamente publicar unos datos favorables, sin el mínimo rigor informativo y sin poner el foco en el verdadero problema, que es la falta de médicos. Cualquier ciudadano que necesitara ser atendido en los últimos meses por un especialista podría señalar que los datos se alejan de la realidad. De hecho, nuestros ciudadanos esperan durante meses para tener una cita con el especialista. También han llegado quejas, tanto de médicos como de pacientes, de que el Ingesa cierra las agendas de los especialistas, se filtran las derivaciones de los médicos de familia al Hospital Universitario e incluso se derivan a especialidades distintas de las que el médico del Centro de Salud originalmente solicitó. Todo ello con el objetivo ficticio de no generar listas de espera”, denuncia Enrique Roviralta, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ceuta.

Según argumenta el experto, las abultadas listas de espera se deben a la falta de recursos humanos. Y es que, existe una preocupante falta de especialistas en algunas especialidades. Es el caso de dermatología en Melilla, donde hace más de un año que no hay especialista; u oncología en Ceuta, donde los dos únicos profesionales están sobrecargados de guardias. “Ya ha ocurrido que un oncólogo se ha puesto malo y, como no había especialista para atender a la población, la oncóloga que estaba de vacaciones tuvo que volver para sustituir a su compañero”, indica Enrique. Esta situación no solo se traduce en la sobrecarga laboral para los facultativos que siguen ejerciendo en dichas áreas, al tener que cubrir el cupo de pacientes correspondientes a las vacantes no cubiertas. También se traduce en dificultad para mantener la calidad y la continuidad asistencial, con la consiguiente repercusión para el paciente.

Condiciones laborales pésimas

Tanto Ceuta como Melilla parten como ciudades con un importante déficit que afrontar. No cuentan con UCI pediátrica ni servicio de hemodiálisis hospitalaria. De hecho, una de las reflexiones que se han planteado en estos meses de huelga es que el Ministerio de Sanidad ya declaró en febrero de 2023 formalmente a Ceuta y Melilla como zonas de difícil cobertura. El Real Decreto 118/2023, del 21 de febrero, establece que los puestos de trabajo de personal sanitario del Ingesa se configuran como de difícil cobertura, habilitándose a la Dirección del mismo para establecer las medidas necesarias que incentiven la contratación de profesionales en estos puestos. Sin embargo, pese a ello, aún no se han implementado o materializado medidas de incentivación o captación de médicos para respaldarlo.

Debate internacional

, congelada desde hace más de 22 años. Además, es el único sitio donde todavía. Son pésimas condiciones laborales”, recuerda Roviralta. A esta última cuestión, Tomás Toranzo añade: “Con un planteamiento totalmente ideologizado, se quiere criminalizar a los profesionales que, además de trabajar en el sistema público, trabajan en el sistema privado. Así, si además de tener escasez de profesionales, se les somete a unas condiciones laborales inferiores, el sistema sanitario se deteriora enormemente y terminan viniendo médicos que no tienen titulación, tanto para atención hospitalaria como para atención primaria, lo que compromete la calidad asistencial que se presta a los usuarios del sistema sanitario”.

A pesar los esfuerzos y llamamientos realizados por parte de la ciudadanía y las autoridades locales, el Ministerio de Sanidad se ha negado a negociar con las organizaciones profesionales para poner solución a estos complejos desafíos. “No nos ha reconocido como interlocutor válido. Nos derivaba siempre a mesas sectoriales y a grupos de trabajo que sabíamos que eran cortinas de humo y, al final, han demostrado serlo. Y es que, después de un año diciendo que se iban a adoptar medidas, INGESA nos dice que comenzar desde cero. Nos están engañando: a los médicos y a la población”, subraya Justo Sancho-Miñano, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Melilla.

Sin embargo, la situación sanitaria en Ceuta y Melilla sí ha trascendido a nivel internacional generando preocupación y debate en Europa. A finales de noviembre de 2023, el Parlamento Europeo daba “luz verde” al estudio de una “intervención sanitaria” en ambas ciudades autónomas. Es decir, se aprobó la petición de ver qué mecanismos pueden utilizarse para mejorar la situación de la sanidad de las ciudades autónomas. Según confirmaba la presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, Dolors Montserrat, la propuesta hecha por los médicos españoles sería trasladada a las comisiones tanto de Empleo y Asuntos Sociales como de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, quienes deberán pronunciarse próximamente al respecto. Europa no podrá tomar medidas directas, pues las competencias que tienen asignadas no les permiten intervenir en una competencia nacional; sin embargo, están explorando todos los mecanismos a su nivel para poder mejorar los sistemas sanitarios.

¿Una tregua para que la nueva Ministra reflexione?

Hasta que lleguen las soluciones, los dos colegios de médicos han defendido siempre la importancia de mantener las protestas para generar conciencia en la sociedad y para llamar la atención a la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la crítica situación que se está experimentando y que sigue empeorando semana tras semana. Sin embargo, en una reciente carta dirigida a la responsable del Ministerio, solicitan que tome medidas “para hacer atractiva la actividad médica en nuestras ciudades” con el objetivo de “garantizar una asistencia de calidad a nuestra población”.

Con la esperanza de que se oigan sus reclamos, los médicos de Ceuta y Melilla han decidido dar una "tregua" al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria paralizando la huelga “para dar una oportunidad al nuevo equipo de la ministra de Sanidad y buscar una solución a la crítica situación de la Sanidad de Ceuta". “Aún está por decidir porque tendríamos que coordinarnos con Melilla para tomar una postura unánime, pero nuestra intención es dar una tregua ( que no una desconvocatoria) a partir de enero para ver si el nuevo equipo ministerial origina un cambio de rumbo a esta situación. Esperamos que la Ministra sea sensible a nuestras reivindicaciones una Sanidad Pública y Digna para Ceuta y Melilla y que nos reciba”, apunta el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta.