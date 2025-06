El PP acusa a Mónica García de ser "cómplice y tapadera" de una red de corrupción

La portavoz de sanidad del GPP en el Congreso, Elvira Velasco, critica que la titular de Sanidad, Mónica García, mintiera al prometer que lucharía contra la corrupción sanitaria, cuando no ha hecho nada ante los casos de las mascarillas falsas. “Está siendo cómplice y tapadera de una red de corrupción que adjudicó contratos exprés durante la pandemia”, sentencia. Señala que el Observatorio contra la Corrupción y el Fraude Sanitario que creó la ministra “está mirando para otro lado” ante el Gobierno más corrupto que ha tenido España. También recuerda a Mónica García que en su ministerio tiene más de 100 millones de mascarillas caducadas por un valor de más de 97 millones de euros y le pregunta “¿cuántos médicos o enfermeras podrían haberse contratado?”. Considera que los 10 millones para los pacientes de ELA son “migajas que están muy alejadas de los 200 que necesitan”, y le exige que les pida disculpas cuando, en unas declaraciones en el Senado, se refirió a ellos como ´pobrecitos´. Además, denuncia que es imposible garantizar un Sistema Nacional de Salud eficaz con un Gobierno que no aprueba unos Presupuestos Generales del Estado desde 2023 y carece de un modelo de financiación autonómica. La diputada segura que desde que es ministra solo “ha generado malestar entre los sanitarios con anuncios vacíos como la supresión de guardias 24h, la exclusividad para los cargos intermedios o la jubilación anticipada” y sostiene que las negociaciones para modificar el Estatuto Marco “no van por buen camino” y le exige que no mienta a los profesionales y les aclare sus propuestas sobre las jornadas y descansos, la jubilación anticipada o sobre los centros de difícil cobertura. Sobre la grave situación de la Atención Primaria, pide a Mónica García que convoque un Consejo Interterritorial específico “Con 3,5 euros por español de inversión llegamos a pocos sitios”, señala. Acusa a la ministra de incumplir el acuerdo alcanzado en 2018 para solucionar la falta de médicos de familia y pediatras. “En 2024 las plazas ofertadas de Medicina de familia fueron de 2.492, y en 2025, solo 16 más, muy lejos de las 2.741”, destaca.