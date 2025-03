La Agencia del Medicamento investigó 90 casos de efectos no deseados de cosméticos en 2024

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) investigó 90 notificaciones de efectos no deseados por el uso de productos cosméticos, un 25% menos que el año anterior, según el Informe Anual sobre Cosmetovigilancia correspondiente al año 2024 publicado este martes.

La mayoría de las notificaciones llegaron de avisos consumidores, 27 de la industria y asociaciones empresariales y 21 de profesionales sanitarios. De ellas, un 40% revestían gravedad, porcentaje similar al del año previo.

Los principales productos afectados por estas investigaciones correspondieron a productos cosméticos destinados al cuidado de la piel, con un 53%; productos solares, con un 13%; productos de limpieza de la piel, con un 10%; y desodorantes, con un 7%.

¿Qué síntomas se notificaron?

Los efectos no deseados que más se repitieron el año pasado fueron la dermatitis inespecífica, con el 36% de las notificaciones, la dermatitis alérgica (22%), los síntomas oculares como irritación en los párpados o conjuntivitis (16%) y la dermatitis irritativa (11%).

La dermatitis alérgica fue la reacción adversa grave más recurrente, registrada en un tercio de los 36 casos graves. En el 94% de los 36 casos graves notificados, el criterio de gravedad establecido fue el de incapacidad funcional temporal o permanente.

La AEMPS, tras realizar una investigación de todos los casos, determinó que 88 de ellos no suponían un riesgo para la salud de la población general, ya que los efectos no deseados detectados se debían a reacciones particulares relacionadas con cada persona consumidora. Tras la evaluación global de los casos, no se detectó ninguna tendencia que indicara un riesgo emergente.

Por último, la Agencia subraya la consolidación de la herramienta electrónica NotificaCS, ya que a través de esta vía se notificaron el 98 por ciento de los casos.