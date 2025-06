Alcalde pedáneo advierte que atracción donde murió ayer la niña de 2 años no era municipal

El alcalde presidente de la junta municipal de Alquerías (Murcia), José Luis Marín Marín, ha dicho este lunes a EFE que la atracción ferial en la que ayer falleció una niña de 2 años electrocutada no fue contratada por el ayuntamiento y se encuentra en una finca particular que no es de titularidad municipal, aunque han recibido llamadas como si ellos lo hubieran autorizado, cuando no ha sido así.

Marín ha añadido que desde lo ocurrido este domingo no ha podido ser localizado el feriante propietario de la cama elástica en la que ha ocurrido el accidente, cuya instalación eléctrica está siendo investigada por la Guardia Civil.

Al parecer, el feriante había pedido a la Consejería de Industria la autorización de la instalación. El dispositivo fue precintado por la Guardia Civil, que junto con técnicos especializados ha inspeccionado el cuadro eléctrico, las tomas de tierra y el sistema de iluminación para determinar si hubo mala conexión en la derivación del cuadro eléctrico hacia la atracción en la que tuvo lugar el accidente en el que sufrió la electrocución mortal una niña de 2 años de origen marroquí y tres menores más sufrieron heridas leves.

"Se nos ha caído el mundo encima", confiesa el alcalde pedáneo, tras lo ocurrido, en lo que recalca que "no hemos tenido nada que ver".

Al otro lado del pueblo del lugar donde tuvo lugar el accidente es donde está ubicada la feria oficial que cuenta con la autorización municipal por las fiestas que hoy comienzan en el pueblo por San Juan Bautista y que han tenido que ser suspendidas por lo ocurrido "tras dos meses de trabajo", lamenta el alcalde pedáneo, quien ha advertido que actuarán con la máxima contundencia contra el responsable de lo ocurrido.

"Estamos todos consternados", ha manifestado Marín, quién anuncia que ejercerán acusación particular una vez que avance la fase inicial de investigación en la que nos encontramos, todavía sin imputaciones concretas.

"Estoy destrozadísimo y no estoy durmiendo nada", indicaba el alcalde pedáneo, por lo que esta mañana irá al médico, quién, según confesó, probablemente le de la baja médica.

El Ayuntamiento de Murcia ha declarado tres días de luto oficial en Alquerías.