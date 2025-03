Amor adolescente

Un interesante estudio sobre este tema de los amores primeros nos cuenta cómo han cambiado los ritos y maneras en las últimas generaciones. Al parecer los adolescentes de hoy practican poco el amor romántico. Ni siquiera en sus términos. Ellos hablan de «tener algo con» o cosas por el estilo, pero lo de novio o novia les suena decadente. De hecho, creen que ese tipo de amor es un invento de los centros comerciales. ¡Qué desconfianza en su propio corazón, pobres! Porque el amor primero es de lo más bello que puede vivir una criatura que todavía no ha sido dañada y puede abrirse de par en par a su amado. Y ese dar, ese sentir pleno nos convierte en seres invulnerables y dichosos. Yo lo viví como algo único y quizá como el mejor amor de mi vida. Ambos teníamos quince años y nos conocimos haciendo teatro. Representábamos en el colegio del Pilar una obra del recién desaparecido Luis Matilla, un gran autor, cuyo hermano, Agustín, nos dirigía con una paciencia infinita.

La historia iba de dos adolescentes que se conocen en el tanatorio donde tienen él a su padre y ella a su madre muertos. Juntos descubren el negocio de la muerte y deciden huir de allí con sus difuntos. En el camino, lleno de obstáculos, por encontrar una tierra libre para enterrar a sus padres, se van enamorando locamente; igual que al actorcito y a mí nos ocurrió durante los ensayos. Como tristemente la obra se perdió no importa que les cuente el final. Estos dos personajes terminan haciendo el amor detrás de los féretros paternos. ¡Y todo esto en un colegio de curas!

Nosotros dos nos dimos el primer beso enamorado sobre las tablas y el último cinco años después en el asfalto. Pero esa relación fue la más intensa y pura que he vivido nunca. Y forjó en mí toda la confianza que he tenido siempre en el amor romántico. Chicos, el miedo no puede paralizarnos ante la dicha. Porque solo el dolor vivido puede hacernos sentirla.