Ana Botín: "Además de corbatas rojas en el Santander, también hay mujeres”

La presidenta del Santander se ha declarado en varias ocasiones feministas y hoy ha querido dejarlo patente, una vez más, en la junta de accionistas de Universia, que reúne en Madrid a rectores de todas las universidades españolas.

Durante el evento tuvo turno de intervención del ex presidente de los rectores de las universidades españolas, Roberto Fernández, que aprovechó para despedirse del cargo que ha venido desempeñando durante ocho años y puso en valor la labor de Bando Santander en el mundo universitario, “el mecenazgo más importante del mundo sobre la universidad”, dijo. De igual modo resaltó el “matrimonio perfecto que hacen la universidad y el Santander” con una presidenta a la que “le gustan más las universidades que los coches”, dijo un elocuente ex presidente de la CRUE y rector de la universidad de Lleida. Fernández no ocultó la satisfactión que produce en las universidades españolas ver llegar a las universidades a los “hombres de la roja”, que es como ver llegar “la voz amiga del Santander”. Y más después de los duros tiempos de crisis que ha padecido la universidad, en la que se dedican 6.000 euros por alumno de media en España, frente a los 100.000 que se destinan, por ejemplo, en Stanford. Al término de la intervención la presidenta del Santander no pudo evitar replicar que “además de hombres de la corbata roja, en el Santander también hay mujeres que llevan vestidos violetas...O de otros colores”, dijo.

Ana Botín se ha declarado en varias ocasiones feministas e incluso el banco tiene un fondo de inversión “por la igualdad de género”.