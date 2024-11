La APM critica a los periodistas que buscan audiencia a cualquier precio en las noticias sobre la catástrofe

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) hace un llamamiento a los responsables de los medios de comunicación y a los periodistas que estos días cubren las informaciones sobre las consecuencias de la DANA en la Comunidad Valenciana y en Albacete para que ejerzan en todo momento su trabajo con responsabilidad, según un comunicado de dicha asociación.

"La APM expresa su solidaridad con las víctimas y subraya que muchos compañeros están haciendo, en condiciones muy difíciles, una cobertura informativa ejemplar de lo que están viendo, prestando un servicio inestimable a los ciudadanos. Esta asociación agradece ese trabajo; y, al propio tiempo, deplora que algunos periodistas se muestren, por el contrario, más interesados en lograr unas mayores audiencias a cualquier precio", subraya.

Asimismo, "considera que el periodista no debe dejarse arrastrar por la dinámica de las redes sociales, donde, por desgracia, junto a personas responsables, actúan también numerosos desaprensivos que lanzan informaciones falsas y rumores que no hacen más que aumentar la angustia de las personas que han sufrido más directamente los daños de las inundaciones. Instamos a los ciudadanos a que acudan para informarse a los medios tradicionales de comunicación, que, por regla general, se esfuerzan por contrastar las noticias antes de difundirlas. En este sentido, pedimos a los periodistas que trabajan sobre el terreno y a sus jefes más directos en las redacciones que no cesen en sus esfuerzos por ofrecer una información veraz".

"De igual modo, la APM reitera su defensa del derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos, incluidos los periodistas, pero pide que la legítima crítica a las actuaciones de los responsables políticos de cualquier signo, sea ejercida con respeto. La utilización del insulto no hace más que aumentar la crispación que, por desgracia, vive la sociedad española.

Los medios de comunicación que han sido un elemento fundamental en la consolidación de la democracia, han de saber estar a la altura que le reclaman los españoles, en estos momentos en que el país se enfrenta a una de sus mayores catástrofes naturales de los últimos tiempos", concluye.