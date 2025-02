Las apuestas deportivas online han registrado "un aumento exponencial" en los últimos años

El 5% de las 6.212 personas atendidas en Proyecto Hombre Madrid en 2023 presentaban una adicción al juego, principal adicción comportamental por la que se demanda tratamiento en la asociación. Del total, el 53% pidió ayuda debido a las apuestas deportivas online, que, según la entidad, han experimentado un "aumento exponencial" en los últimos años, al igual que la inversión online ('trading online') en criptomonedas, que le "preocupa especialmente".

Así lo confirmó el director adjunto en Proyecto Hombre Madrid, Jesús Villanueva, en declaraciones a Servimedia coincidiendo con la conmemoración, este lunes, del Día Mundial del Juego Responsable y en las que subrayó que "hay muchas plataformas" en las que "muchos jóvenes meten dinero en determinadas criptomonedas" hasta el punto de que, según el Plan Nacional Sobre Drogas, en 2023, hasta el 26,8% de estudiantes de 14 a 18 años había invertido en ellas.

"Más de un cuarto de los menores de 14 a 18 años ya empiezan con las criptomonedas y 'trading online' y nosotros no hacemos seguimiento específicamente de esto, pero sí que vemos que mucha de la gente que tiene adicción al juego también invierte", abundó, al tiempo que admitió que lo que "más preocupa" a la asociación es que, tanto en el caso de las apuestas online como en el de las inversiones online "son 24 horas, 7 días a la semana, 365 días y eso hace que sea mucho más fácil generar adicción". A este respecto, explicó que las personas adictas "necesitan estar permanentemente conectadas, no pueden dormir por la noche porque piensan que se va a abrir un mercado y están 24 horas con esa idea de no perder la oportunidad".

Con todo, a su juicio, lo "más preocupante" es el mensaje asociado a este tipo de juegos que se transmite en redes sociales de "la posibilidad de ganar dinero rápido y fácil", al entender que, "normalmente, ganar dinero rápido y fácil lleva a problemas". "Porque no es una cultura de esfuerzo, estudio y trabajo, sino una cultura de oportunidad", sentenció, consciente de que "ahora mismo es un problema muy grave".

"Nosotros creemos que lo que es importante es prevenir de los riesgos que tienen tanto las apuestas online como las inversiones online y esta idea de ganar dinero rápido", prosiguió, al tiempo que deslizó que el "principal riesgo" que entrañan las apuestas deportivas o la inversión en criptomonedas está asociado a los "efectos que genera estar permanentemente enganchado", porque eso implica "muchas mentiras, pérdidas económicas, pérdida de control o deterioro de las relaciones".

Por lo que se refi

ere a los síntomas que indican que "hay un problema", urgió a estar atento a si la persona se siente "irritable" o tiene la "sensación de que pierde el control" y empieza a estar "obsesionada con invertir, hacerse rica, ganar, apostar".

Perfil del adicto

En cuanto al perfil de adicto al juego, Villanueva afirmó que es "transversal". "Son más vulnerables los más jóvenes, pero es verdad que vienen a pedir ayuda un poquito más tarde, a partir de los 18 o 20 años", añadió, al tiempo que matizó que los usuarios de Proyecto Hombre Madrid con problemas de juego "suelen tener un histórico de 10 o 20 años desde que comenzaron con las primeras apuestas, tragaperras o juegos online" y han experimentado un "empeoramiento" en los últimos "dos o tres años".

"Es muy típico que hayan empezado de broma, después de la universidad, en los descansos, acudiendo a las casas de apuestas, jugando al póker online", señaló, al tiempo que recordó que "mucha gente accede al juego de una forma informal" y, por su "vulnerabilidad", alguna "termina generando una adicción".

Juego en menores

Proyecto Hombre Madrid también cuenta con un programa de atención a menores a partir de los 14 años, que comienzan con los videojuegos y las cajas botín y, "a partir de ahí, empiezan a tener una relación con el dinero y van necesitando cada vez más".

"De los videojuegos se salta luego a invertir o a tener dinero real, a las apuestas online o a ganar dinero, pero la forma inicial de acceder a este tipo de riesgo es los videojuegos usuales y el dinero que se gastan en mejorar los personajes, comprar dispositivos, invertir para mejorar las potencialidades del juego", aseveró, convencido de la "urgencia" de regular las cajas botín, al entender que "por ahí comienza el riesgo".

En este sentido, reivindicó que, en los programas de tratamiento, Proyecto Hombre Madrid "incorpora" a la familia como "parte muy importante" para atajar el problema, desde la misma evaluación, dado que, "a veces, a los pacientes les cuesta reconocer su adicción" y lo hace a través de una intervención "integral" que se centre también en todos los "recursos" que pueda tener el afectado en su entorno para "generar alternativa de actividades".

"El plan de tratamiento siempre va orientado a sustituir esta forma de afrontamiento, porque entendemos que el juego o las adicciones a las apuestas es una forma normalmente de afrontar el malestar y la soledad, de distraerse o de evitar tener que estar preocupado por determinadas cosas", apostilló, al tiempo que indicó que, una vez identificadas las razones detrás de esa conducta adictiva, se "buscan alternativas de afrontamiento más sanas" a través de intervenciones individuales, grupales y familiares dada la importancia de "contar con una red de apoyo que no enjuicie, sino que acompañe y apoye".

Tras aseverar que "es posible salir de una adicción al juego, pero con ayuda profesional", Villanueva resaltó la importancia de "prevenir, intentar detectar de forma precoz y pedir ayuda profesional lo antes posible".