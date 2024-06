El arzobispo de Burgos ordena a las monjas de Belorado que "abandonen el monasterio" al estar excomulgadas

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, envió a "última hora" de este domingo un burofax a sor Isabel, la abadesa de las clarisas excomulgadas por renegar públicamente a la fe católica, comunicándole "la finalización de su mandato", el nombramiento de Iceta como comisario pontificio "a efectos inmediatos" y la prohibición de "acceso y permanencia" del falso obispo Pablo de Rojas y el 'sacerdote' José Ceacero "y de cualquier persona vinculada con la Pía Unión de San Pablo Apóstol" en los recintos.

Así lo indicó Iceta este lunes en una rueda de prensa en Burgos en la que reclamó a las ex clarisas que "abandonen el monasterio". El arzobispo es también representante legal de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, y remarcó que "los servicios jurídicos actuarán", matizando que en el caso de las ex religiosas habrá una "diferencia grande" en el trato. De hecho, confesó que "ojalá sean conscientes de la verdad que están viviendo y emprendan el camino de vuelta a casa". "Las esperamos y rezamos por ellas, pero la legalidad es la legalidad" y a "todos" atañe su cumplimiento, señaló.

El arzobispo de Burgos subrayó la especial preocupación por las cinco hermanas mayores que quedaron en el monasterio de Belorado y sobre todo por su cuidado espiritual según la fe católica, aunque reconoció que el cuidado físico era bueno. Iceta, que estuvo acompañado por los otro cuatro miembros de la comisión gestora, también explicó que esta comisión pedirá "la colaboración de un despacho profesional para supervisar toda la cuestión económica de los monasterios" y hará "una auditoría e inventario de bienes"

Asimismo, como administrador "escrupuloso" de los inmuebles indicó a las hermanas díscolas que los monasterios no son suyos, sino que se han construido "durante siglos" con la aportación de muchas personas. "Son de los pobres", zanjó. Según Iceta, "los bienes pertenecen a la comunidad jurídica no a ellas", en referencia, por extensión a la federación de las clarisas, y no a la archidiócesis que dirige.

El pasado sábado la Iglesia burgalesa publicó un comunicado tras declarar la excomunión de las diez clarisas del monasterio de Belorado que han afirmado haberse "separado voluntariamente" de la Iglesia católica. El obispo reconocía, no obstante, que la comunidad continúa con las cinco hermanas mayores que no han renegado de su fe y a otras tres que salieron del monasterio, después de que sus compañeras se reconocieran bajo la autoridad del citado 'obispo' excomulgado Pablo de Rojas.

Así lo confirmó en un comunicado la Iglesia burgalesa, tras recibir otro burobax fechado este viernes firmado por diez hermanas clarisas en el que comunicaban "de forma unánime y convencida la desestimación" de presentarse ante el Tribunal Eclesiástico de Burgos al no reconocer su autoridad. "Sigue existiendo comunidad monástica formada por las hermanas que no han incurrido en excomunión, al no haber secundado el cisma: son las cinco hermanas mayores y otras tres hermanas que, aunque en este momento no se encuentran en el monasterio, pertenecen a la comunidad al estar incardinadas en ella", publicó el arzobispado.