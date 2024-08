Así es la isla volcánica que casi nos lleva a un conflicto con Marruecos: Habitada por 11 militares y un molusco único

Pudiera parecer a primera vista que los objetivos más importantes de conquistar en toda guerra son las capitales de provincia y las grandes ciudades, pero es justo al contrario. Si se quiere obtener la victoria final sobre el enemigo, primero hay que derrotarle poco a poco en todas las pequeñas batallas que, sumadas, acaban haciendo efecto 'bola de nieve' y precipitando el final del conflicto hacia un lado.

Hay zonas de poca extensión y sin recursos naturales que, sin embargo, resultan posiciones estratégicas clave tanto como símbolos de poder como enclaves de defensa militar desde los que controlar una región problemática o parar a repostar y reabastecerse. Tan solo mírese la importancia que tuvo el puerto de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, las Islas Malvinas en Argentina o ahora mismo, la ciudad rusa de Kursk que están intentando conquistar los ucranianos para debilitar al ejército invasor.

Los héroes olvidados de Pearl Harbor larazon Agencia AP

Y mirando la historia de España, muchas de las colonias que se perdieron tras el 'Desastre del 98' no constituían ya en ese momento unos centros tan importantes para el comercio y la economía, sino más como enclaves de prestigio y defensa del resto de posiciones nacionales cercanas. Dominar estos puestos estratégicos es un signo de poderío militar y puede tener mucho peso a la hora de hacer negociaciones cuando se dan conflictos y acuerdos internacionales.

La zona del Mediterráneo que separa el sur de España del norte de África no solo está compuesta por varios kilómetros de agua, existen varias formaciones terrestres que han constituido focos de conflicto a lo largo de la historia. En el mar que ha sido la cuna de varias civilizaciones, imperios comerciales y embarcaciones pirata, no es de extrañar que estos pequeños terrenos tengan hoy un valor estratégico y simbólico tan grande.

La isla volcánica enana que genera tensiones entre España y Marruecos

A 85km de la costa de Almería y tan solo 55km del norte de Marruecos, se encuentra un pequeño islote español de poco más de 660 metros de largo. Al ser tan minúsculo y no contar casi con población, su administración pertenece al municipio de Almería. A pesar de su tamaño, ha jugado un rol esencial en las políticas internacionales españolas, que de hecho a día de hoy sigue cumpliendo.

Al ser de origen volcánico, es bastante rocosa, y también cuenta con una gran riqueza y diversidad de especies marinas, tanto vegetales como animales. También contó con algunas cabezas de ganado mientras estuvo habitada por civiles, pero cuando estos se fueron, se los llevaron consigo. Actualmente, tan solo residen allí 11 militares españoles de un destacamento de la Armada, que van rotando el puesto cada aproximadamente cuatro semanas.

El islote cuenta con un faro construido en 1860, muy importante para la seguridad de las embarcaciones que navegan por allí cerca además de que, aunque cuenta con una ensenada en la que pueden atracar los barcos, en su mayoría es rocosa, lo que hace peligroso para las embarcaciones acercarse demasiado a su costa. La única persona que se conoce que haya nacido allí mismo fue en 1907 la hija de la pareja que se encargaba de mantener el faro, pero abandonó el lugar hace ya muchos años.

Panorámica de la isla de Alborán Ministerio Defensa Ministerio Defensa

Se trata ni más ni menos de la 'Isla de Alborán', situada precisamente en el conocido Mar de Alborán, un lugar de gran actividad sísmica y en el que se suceden numerosos terremotos, ya que se encuentra sobre una zona en la que se une la placa africana con la placa euroasiática. Uno de los últimos terremotos más fuertes más registrados en la zona se dio en 2016, y fue de magnitud 6,3 Mw.

En un artículo publicado en 2007 por la revista divulgativa 'Paralelo 37', se explicaba la increíble riqueza y diversidad de especies que se dan en la Isla de Alborán, a pesar de su pequeño tamaño. En el mismo islote y sus alrededores se encontraron 17 endemismos exclusivos, además de 88 especies muy escasas, 16 de las cuales en peligro de extinción. La más destacada es el gasterópodo 'Houartiella alboranensis', una clase de caracola que solo se da en esta zona tan concreta.

Las tensiones territoriales por la Isla de Alborán

Por su emplazamiento tan estratégico, es un enclave muy importante para asegurar la soberanía española en esta zona del Mediterráneo, además de para vigilar el tráfico marino y el control del acceso al estrecho de Gibraltar desde la parte oriental de éste. Desde hace muchos años, la Isla de Alborán ha generado conflictos diplomáticos con Marruecos.

Llegada al puerto de Motril los 38 inmigrantes de origen subsahariano que fueron recatados ayer por Salvamento Marítimo mientras navegaban en una patera en las cercanías de la isla de Alborán larazon

En los últimos años del siglo XX, España tuvo que instalar allí de nuevo un destacamento militar para asegurar el control de la isla, y se construyeron instalaciones de apoyo logístico para los vigilantes. Sin embargo, en la última década ha aumentado sobremanera la afluencia hacia la Isla de Alborán de pateras y embarcaciones de inmigrantes ilegales, más especialmente durante este último año. El Ministerio de Defensa de Sánchez inició hace pocos meses la construcción de un refugio temporal para dar alojamiento temporal a estos inmigrantes.