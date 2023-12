Barómetro Sanitario CIS: casi un 60 % de la población espera más de una semana una cita con el médico de familia

El 58,1 por ciento de los usuarios de Atención Primaria tiene que aguardar una semana o más para lograr una cita con el médico de familia, cuatro puntos más que en verano, y para el 27,2 % la espera se prolonga durante 11 días, según la tercera oleada del Barómetro Sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La encuesta, realizada en el mes de octubre con 2.617 entrevistas, refleja una bajada de tres puntos de la valoración ciudadana del sistema sanitario: si en la anterior de julio un 60,1 % tenía una opinión positiva, en la actual desciende al 57,5 %.

Según este estudio, el 27,1% de los encuestados opina que, aunque algunas cosas funcionan, necesita cambios fundamentales. De hecho, el 15% afirma que “funciona mal y necesita cambios profundos”. La percepción de la población general situó a las urgencias y la asistencia de pacientes ingresados en hospitales públicos con 7,44 y 7,27 puntos, respectivamente, como los servicios mejor valorados. En cuanto a las consultas de Atención Primaria, los entrevistados valoraron, en términos de satisfacción, en 6,41 puntos. Por su parte, la valoración de las consultas de atención especializada se situó en 6,01 puntos.

Sobre las listas de espera, el 70% de los españoles que ha requerido una cita con su médico de cabecera durante los últimos 12 meses ha esperado más de un día para ser atendido “porque no había cita antes”, sólo un 9,6% ha asegurado que fue atendido el mismo día. Además, de los que tuvieron que esperar más de un día para ser atendidos, un 58,1% esperaron más de una semana. El 80,9% de las personas que utilizaron los servicios de atención primaria valoró de forma positiva la atención recibida. Sólo un 4,3% han indicado que ha sido “mala o muy mala”. Los aspectos mejor valorados fueron la confianza y seguridad que transmite tanto el personal de enfermería como el personal médico (7,8 y 7,9 sobre 10 respectivamente). Lo peor valorado es “el tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo” con un 6,86.

Además, un 61,7% de las personas que han tenido un problema de salud durante los últimos 12 meses y han necesitado hablar con su médico lo han podido hacer, pero un 10,7% ha asegurado que no han podido cuando lo han necesitado. De esos que no han podido hacerlo, un 31,9% es porque “le dieron cita para muchos días después y acabó yendo a urgencias”, y un 22,2% “le dieron cita para días después y ya no fue necesaria la consulta”. Un 10% acabó en consulta privada porque le daban cita para muchos días después.

Por otro lado, un 32,2% de los españoles ha aseverado que todas las consultas con el médico deberían ser presenciales, mientras que un 65,5% ha indicado que “algunas de las consultas se pueden hacer por teléfono y otras deberían ser presenciales”, y sólo un 1,5% ha respondido que se podrían hacer todas por teléfono. Los pacientes que han sido atendidos por teléfono durante los últimos doce meses creen que es más cómodo para el médico (71,3%), pero un 55,2% ha indicado que no es cómodo para poder explicarse como en una consulta cara a cara. Y un 59,2% de los pacientes ha asegurado que se entienden las indicaciones del médico igual de bien que en la consulta presencial.

Atención especializada

El 45% de la población encuestada consultó a un especialista de la sanidad pública en los últimos 12 meses, bien por derivación del médico o médica de familia (41,7%), bien por citación del propio especialista en una consulta anterior (56,1%). El 82,8% de las personas usuarias valoraron positivamente la atención recibida. Los aspectos mejor valorados fueron la confianza y seguridad que trasmite el personal médico (7,7) y la información recibida sobre su problema de salud (7,6) en las consultas especializadas. Por su parte, el 8,6% refirió haber estado ingresado en un hospital público en los últimos 12 meses. El 41,2% lo hizo de manera programada para cirugía o prueba diagnóstica, el 54,7% por una enfermedad o problema de salud urgente y el 3,7% por un parto. El 88,8% de las personas usuarias de los hospitales públicos valoró de forma positiva la atención recibida durante su ingreso. Los aspectos mejor valorados fueron los cuidados de los diferentes profesionales (enfermería 8,4 puntos y medicina 8,5 puntos).

Urgencias

Por otra parte, el 39,3% de la población encuestada refirió haber acudido a un servicio de urgencias de la sanidad pública en el último año. El conjunto de servicios de urgencias del Sistema Nacional de Salud fue valorado positivamente por el 76% de las personas que los utilizaron, frente al 75,5% en la segunda oleada y el 74,3% en la primera. En la tercera oleada, el 48,3% de las personas entrevistadas refirió tener algún certificado electrónico para la realización de trámites con la administración Pública y el 6,1% no sabe lo que es.