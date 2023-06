Los biólogos Gordon, Greenberg y Bassler, Premio Princesa de Asturias de Investigación 2023

Los biólogos estadounidenses Jeffrey I. Gordon y Peter Greenberg y la bioquímica estadounidense Bonnie L. Bassler han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2023, según ha hecho público este miércoles el jurado encargado de su concesión.

Jeffrey I. Gordon ha sido el pionero en el estudio del microbioma humano, el conjunto de microorganismos que habitan nuestro intestino (decenas de billones: varias veces más que el total de nuestras propias células) y su influencia en la salud humana, no solo en la nutrición, la digestión y el metabolismo (diabetes, obesidad, malnutrición) sino también en el desarrollo neurológico e inmunitario de niños y jóvenes. Gordon utilizó ratones transgénicos para demostrar que la diferenciación de las células epiteliales intestinales estaba condicionada por señales ambientales y que Bacteroides thetaiotaomicron, es responsable de la producción de polisacáridos en las células del intestino. Demostró así la importancia de las relaciones de intercambio de nutrientes entre la microbiota y el huésped. Impulsó el Proyecto Microbioma Humano, que ha permitido cifrar en unas 10 000 las especies que forman la microbiota y secuenciar el genoma de más de un centenar de ellas hasta ahora. Más tarde se centró en el papel del microbioma en el desarrollo de enfermedades como la obesidad y la diabetes, ofreciendo un nuevo enfoque en el tratamiento de la malnutrición en niños y sus consecuencias en el desarrollo, que depende no solo de la dieta sino también de la adquisición de un microbioma sano. Por ello, propone los trasplantes de microbiota como un tratamiento innovador para mejorar el estatus nutricional de las poblaciones.

Bonnie Bassler y Everett Peter Greenberg son pioneros en el estudio de la comunicación entre bacterias mediante la emisión de ciertas sustancias, y de cómo la formación de grandes grupos genera un comportamiento diferente al que tienen cuando están aisladas. Es lo que se denomina quorum sensing (término acuñado por Greenberg en un artículo científico de 1994). A partir de algunas publicaciones previas del fenómeno, Bassler y Greenberg, por separado, contribuyeron a entenderlo y demostrar su mecanismo. Cada especie bacteriana tiene una molécula propia (un idioma) que secretan y que reconocen solo las de su especie, de manera que saben cuándo hay otras alrededor y tienden a formar una comunidad (el quorum) que regula la expresión de algunos genes. En la década de los ochenta, Greenberg descubrió que la bacteria bioluminiscente Vibrio fischeri solo producía luz cuando formaba grandes grupos y que sus miembros se coordinaban mediante una señal química. Bassler estudió, a partir de 1990, el fenómeno en la bacteria Vibrio harveyi y desentrañó los mecanismos moleculares del quorum sensing. También descubrió que las bacterias pueden emitir y recibir otras sustancias para comunicarse entre diferentes especies y que hay una universal («el esperanto de las lenguas bacterianas» en sus propias palabras). La comunicación bacteriana es importante como parte de la microbiota de nuestro organismo y por su papel en las infecciones, en las que hay una etapa de baja actividad hasta que se forma un grupo numeroso, como si esperaran a acumular fuerzas, y entonces realizan un ataque masivo al organismo. A partir de ese fenómeno, se están desarrollando moléculas antagonistas de esas sustancias para interferir en la comunicación como una posible vía antimicrobiana para bacterias resistentes a los antibióticos, cuya eficacia en ratones ya ha sido demostrada en laboratorio.

El jurado de este Premio estuvo presidido por Pedro Miguel Echenique Landiríbar e integrado por Jesús del Álamo, Alberto Aparici Benages, Juan Luis Arsuaga Ferreras, Avelino Corma Canós, Miguel Delibes de Castro, Sandra Myrna Díaz, Clara Grima Ruiz, Bernardo Hernández González, Jerónimo López Martínez, Inmaculada Martínez Rubio, Amador Menéndez Velázquez, Concepción Alicia Monje Micharet, Ginés Morata Pérez, Inés Rodríguez Hidalgo, María Teresa Telleria Jorge, María Vallet Regí, María Paz Zorzano Mier y Cristina Garmendia Mendizábal (secretaria). Esta candidatura ha sido propuesta por Philip L. Felgner, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2021.

Los Premios Princesa de Asturias están destinados, según señala su Reglamento, a galardonar «la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional». Conforme a estos principios, el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica se concederá a «labor de cultivo y perfeccionamiento de la investigación, descubrimiento y/o invención en las matemáticas, la astronomía y la astrofísica, la física, la química, las ciencias de la vida, las ciencias médicas, las ciencias de la Tierra y del espacio y las ciencias tecnológicas, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos campos y de las técnicas relacionadas con ellas». En esta edición concurría al galardón de Investigación Científica y Técnica un total de 40 candidaturas de 16 nacionalidades.

Jeffrey I. Gordon (Nueva Orleans, EE. UU., 1947) se licenció en Biología en 1969 en la Universidad Oberlin, Ohio, y se graduó en Medicina por la Universidad de Chicago. Completó su formación en medicina interna y gastroenterología en la Universidad de Washington en San Luis (Misuri, EE. UU.), en cuya Facultad de Medicina es profesor en los departamentos de Medicina y Química Biológica, y donde fue jefe del Departamento de Biología Molecular y Farmacología entre 1991 y 2003. Actualmente, es el Dr. Robert J. Glaser Distinguished University Professor y desde 2004 es director fundador del Centro de Ciencias del Genoma y Biología de Sistemas de dicha universidad. Es miembro de las academias Nacional de Ciencias, Estadounidense de Artes y Ciencias y Nacional de Medicina. Entre sus numerosos premios destacan el Paul Janssen Award (2023), el Balzan Prize (2021) el Fronteras del Conocimiento (2019), el Selman A. Waksman en Microbiología de la Academia Nacional de Ciencias (2013), el Robert Koch (2013), el Dickson de Medicina (2014), el Steven C. Beering (2016), la Medalla Copley de la Royal Society (2018) y la Medalla George M. Kober de la Asociación de Médicos Estadounidenses (2021). Cuenta con más de 800 publicaciones y 24 patentes. Ha recibido 257.362 citas y tiene un índice h de 186, según Google Scholar.

Everett Peter Greenberg nació el 7 de noviembre de 1948 en Nueva York (EE. UU.). Se licenció en Biología por la Western Washington University en 1970, hizo un máster en Microbiología en la Universidad de Iowa (1972) y se doctoró en la misma área en la de Massachusetts (1977). Tras un periodo posdoctoral en la Universidad de Harvard se incorporó a la de Cornell, después a la de Iowa y finalmente, en 2005, a la de Washington, donde actualmente es catedrático de Microbiología. Es miembro electo de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, la Asociación Estadounidense para el Avance de las Ciencias (AAAS) y la Academia Estadounidense de Microbiología. Entre otros premios ha recibido el Shaw Prize Laureate in Life Sciences, junto con Bassler (2015), Gairdner International Award (2023) el Clarivate Citation Laureate in Chemistry (2022). Según Scopus, Greenberg ha publicado al menos 225 artículos científicos, ha recibido 45.431 citas y su índice h es 87.

Bonnie Lynn Bassler (Chicago, EE. UU., 1962) se graduó en Bioquímica en la Universidad de California en Davis y se doctoró en Bioquímica en la Johns Hopkins en 1990. Trabajó en el Instituto Agouron, en La Jolla de 1990 a 1994, año en que se incorporó a la Universidad de Princeton como profesora en el Departamento de Biología Molecular, que actualmente dirige y donde es profesora Squibb. Ha recibido numerosos reconocimientos por sus investigaciones, entre ellos los premios Paul Ehrlich and Ludwig Darmstaedter (2021), el Pearl Meister Greengard (2016), el Shaw Prize Laureate in Life Sciences, junto a Greenberg (2015), la beca McArthur (2002), el L’Oreal Unesco (2012), el Richard Lounsbery (2011) y el Wiley Prize in Biomedical Sciences (2009). Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, de la Asociación Estadounidense para el Avance de las Ciencias, del Comité Científico Asesor del presidente Obama, presidenta de la Sociedad Estadounidense de Microbiología y miembro extranjero de The Royal Society (Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2011). Autora de más de 330 publicaciones científicas, sus trabajos han sido citados 59.849 veces y tiene un índice h de 101 según Google Scholar.

Este ha sido el séptimo de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden este año, en que cumplen su cuadragésima tercera edición. Anteriormente, fueron otorgados el Premio Princesa de Asturias de las Artes a la actriz estadounidense Meryl Streep, el de Comunicación y Humanidades al profesor, escritor y filósofo italiano Nuccio Ordine, el de Ciencias Sociales a la historiadora francesa Hélène Carrère d'Encausse, el de los Deportes al atleta keniano Eliud Kipchoge, el de las Letras al escritor japonés Haruki Murakami y el de Cooperación Internacional a la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas. La próxima semana se fallará el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.