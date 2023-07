Bizarrap es un escurridizo creador de éxitos. Muchos hemos oído su nombre por primera vez al lado del de Shakira, cuando el jugador de futbol que le hizo dos hijos se fue con otra, y ella, despechada, sacó una cancioncilla que batió récords aun cuando casi ni se le entiende lo que dice. Nuestro personaje cultiva un aire de misterio, tanto que cuando empezó a ganar popularidad, la gente se preguntaba si era una persona real. A este productor y DJ argentino generalmente le podemos ver en el fondo de sus filmaciones, de espaldas a la cámara, con sombras oscureciendo sus ojos, cediendo la palabra o, más exactamente, el micrófono, a los artistas que invita en su megapopular serie de videos musicales. Comenzó hace cuatro años, lo que más le gusta es que la gente conozca su música, y sus números son impresionantes: 7,2 millones de visitas en YouTube, 41,8 millones de oyentes mensuales en Spotify y varios de sus videos y canciones tienen cientos de millones de reproducciones. Y Bizarrap, de nombre real Gonzalo Julián Conde, lo ha hecho todo sin sacar un disco. Su meteórico ascenso no convencional marca un cambio en la industria, lo que demuestra que los recién llegados no tienen que seguir un camino determinado para encontrar su audiencia. En su canal, el productor de 24 años y sus invitados graban un clip musical simple para una canción original compuesta conjuntamente, a menudo con su característico brillo electropop aunque él cede todo el protagonismo, pensando siempre en el siguiente paso. Deja pistas en las redes sociales sobre cuáles podrían ser esos pasos y con quién podría colaborar, aunque ha trabajado con algunos de los nombres más importantes de la escena musical latina, todavía hay varios en su lista de deseos. Es ojo de lince y en lo suyo es un leader indiscutible. A Shakira le debe mucho y viceversa, si bien ella puso la polémica de cornuda y él hizo todo lo demás, porque la canción no es una pieza maestra digna de pasar a la historia, pero tipos como éste, como Gonzalo Julián Conde, crean referencias de lo que es trabajar duro gestionándose su propio éxito.