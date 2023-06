Bruselas pide a las «Tech» marcar el contenido generado por Inteligencia Artificial

Hace unas semanas, una imagen del Papa Francisco con un llamativo atuendo de la marca Balenciaga dio la vuelta al mundo. Aunque algunos fieles pudieron sentirse extrañados de la modernidad y desenfado del Sumo Pontífice en su vestimenta, poco después se supo que había sido una imagen creada por Inteligencia Artificial(IA). Aunque esta foto pueda ser una mera anécdota – incluso jocosa–, Bruselas teme que la IA pueda utilizarse, en un futuro próximo, con motivaciones más oscuras, y ocasionar el desprestigio de personalidades e instituciones al falsear la realidad. Por eso, la Comisión Europea pidió ayer a las grandes plataformas digitales, como Google, Microsoft o Tik Tok, que eviten la propagación de información o contenido falso en internet.

«He dicho muchas veces que tenemos la tarea de proteger la libertad de expresión, pero cuando se trata de la producción de inteligencia artificial, no veo ningún derecho a la libertad de expresión para las máquinas», explicó la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Verá Jourová.

Aunque Bruselas reconoce que esta tecnología puede tener efectos beneficiosos para mejorar la eficiencia y creatividad, cree que también puede utilizarse para diseminar propaganda y desinformación por parte de «actores malignos», a través de textos, imágenes o voces falsas. Entre los sospechosos, se encuentra la Rusia de Vladimir Putin que puede utilizar este tipo de herramientas para socavar la confianza de los ciudadanos occidentales en los sistemas democráticos. De momento, 44 empresas del sector han firmado un código voluntario de buenas prácticas que incluye la obligación de etiquetar estos contenidos creados con IA.

Twitter se desmarca

Tras la adquisición por parte del magnate Elon Musk de la red social Twitter, el nuevo propietario decidió, hace dos semanas, desmarcarse de un pacto voluntario de buenas prácticas, lo que hace que también quede exento de estas salvaguardas para poner coto a estos avances tecnológicos. Aunque la Comisión Europea quiere convertirse en el primer lugar del mundo en regular la IA, reconoce que el procedimiento legislativo puede durar años y, por eso, ha decidido comenzar a actuar a través de estos acuerdos voluntarios. Según los cálculos de Bruselas, este nuevo paquete legislativo entrará en vigor, como pronto, en 2026.

Por una parte, la Comisión Europea quiere las empresas sean capaces de identificar, a través del desarrollo tecnológico necesario, los contenidos generados a través de IA, para después etiquetarlo claramente en aras de que los usuarios de estas grandes plataformas no sean engañados. La iniciativa puesta en marcha ayer forma parte de la estrategia de la Unión Europea para poner coto a las prácticas de estas grandes plataformas, la mayoría de ellas de procedencia estadounidense.

El próximo 25 de agosto entrará en vigor la Ley de Servicios Digitales, que obliga a estas empresas a eliminar el contenido ilegal de internet, cuándo sean conocedores de la situación. Aunque Musk se haya desligado del código voluntario de buenas prácticas, sí estará obligado por esta nueva legislación, ya que es de carácter vinculante.

Europa deja claro que Musk no irá a su aire

"En Europa, el pájaro volará según nuestras reglas", advirtió hace unos días el comisario de mercado Interior, Thierry Breton, después de que Musk amenazara con no respetar los dictados de Bruselas. Unas advertencias que parecen estar cumpliéndose. A pesar de que la colaboración entre la Comisión Europea y el magnate estadounidense no parece muy prometedora, Jourova evitó pronunciarse ayer sobre qué puede pasar si Twitter no elimina este contenido ilegal, y si puede enfrentarse a multas.“Creemos que es un error de Twitter. Ha elegido el peor camino. Eligió la confrontación”, lamento. A su vez, la vicepresidenta alertó también de que este movimiento por parte del magnate estadounidense ha conseguido que la red de social atraiga ahora más atención, y sus "acciones y ajuste a la legislación de la UE será objeto de escrutinio vigoroso y urgente".