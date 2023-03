Caen un 2,3% las demandas de disolución matrimonial

Las demandas de disolución matrimonial registradas en los órganos judiciales durante 2022, en total 95.193, experimentaron una disminución del 2,3% respecto a las presentadas en el ejercicio anterior. Son cifras recogidas por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que advierte de que se trata de datos provisionales puesto que, debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia, ha sido necesario realizar estimaciones ante la ausencia de datos de 6 juzgados y permanecen en revisión de errores los de otros 16 órganos judiciales.

En el periodo analizado se observa una reducción en todas las formas de demanda: los divorcios consensuados, que sumaron 55.123, se redujeron en un 3,6%; los divorcios no consensuados, 36.250, disminuyeron un 0,2%; las separaciones consensuadas, 2.581, lo hicieron en un 3,9%; y las separaciones no consensuadas, 1.174, en un 1,1%. Las nulidades pasaron de las 70 registradas en 2021 a 65 en el año 2022, lo que equivale a una reducción del 7,1%.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2022 se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 248,4; Comunidad Valenciana, con 228,2; Islas Baleares, con 222,7; Murcia, con 216,8; Andalucía, con 212,4; Cataluña, con 203,6, y Asturias, con 203,1, territorios que superan la media nacional, que fue de 200,9 demandas por cada 100.000 habitantes.

Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en Castilla y León, con 158,4; País Vasco, con 165,8; y Extremadura, con 177,6.

Durante 2022 también disminuyeron todos los tipos de demandas de modificación de medidas. Así, las de medidas matrimoniales no consensuadas, de las que se presentaron 26.446, disminuyeron un 0,3% en relación con las registradas en 2021; las de modificación de medidas consensuadas, que sumaron 12.686, se redujeron un 2,1%; las de guarda custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 22.077, disminuyeron un 8,1%; y las no consensuadas, 26.466, mostraron una disminución del 0,3%.

En el cuarto trimestre de 2022, los datos relativos a las demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios mostraron una tendencia contraria al incrementarse en un 3,4% respecto al mismo trimestre de 2021. En total, se presentaron 26.048.

Entre octubre y diciembre del pasado año, todas las formas de demanda de disolución matrimonial mostraron incrementos interanuales: las 14.766 demandas de divorcio consensuado fueron un 2,4 % más que las presentadas en el mismo trimestre de 2021 y las demandas de divorcio no consensuado, que sumaron 10.221, aumentaron en un 4,5%. Por lo que respecta a las demandas de separación, las consensuadas, de las que se presentaron 704, aumentaron un 5,7%, y las 342 no consensuadas experimentaron un crecimiento interanual del 9,3%.

En el cuarto trimestre de 2022 se presentaron 15 demandas de nulidad, por las 11 presentadas en el cuarto trimestre de 2021.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del trimestre analizado con la población a 1 de enero de 2022, se observa que el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 64,6; Islas Baleares y Comunidad Valenciana, con 60,8; Murcia, con 60,2; Andalucía, con 58,5; La Rioja, con 58,1, y Asturias, con 56,7. Esos territorios superaron la media nacional, de 54,9 por cada 100.000 habitantes.

Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en Aragón, con 42,2: Castilla y León, con 43,1, y País Vasco, con 45,1.

También las demandas de modificación consensuada de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, experimentaron un aumento interanual durante el cuarto trimestre de 2022.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se presentaron 3.417, aumentaron un 8,3% y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 8.845, un 6,5% respecto al mismo trimestre de 2021. Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, en total 5.827, mostraron un incremento interanual del 2,5% mientras que las no consensuadas, 7.302, aumentaron un 4,9%.

En esta cuestión cabe recordar que el 36% de las personas que acude por primera vez a un abogado especializado en Derecho de Familia para emprender el proceso de divorcio y que, finalmente desiste de hacerlo, justifica su decisión en las consecuencias económicas que supone emprender una vida por separado, según un informe de la Asociación Española de Abogados de Familia.

Otras razones que aducen los clientes para frenar las rupturas son la creencia de que la crisis matrimonial provocará un grave perjuicio a los hijos (19% de los casos), seguido por una posición «conformista con la situación de pareja» (16%) y el temor a perder el estatus social (13%).