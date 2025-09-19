Ferguson, exentrenador del Manchester United, habla sobre la pérdida de Lady Cathy y su miedo a la demencia

Sir Alex Ferguson, exentrenador del Manchester United, ha compartido detalles de su vida tras el fallecimiento de su esposa, Lady Cathy, el 5 de octubre de 2023. La pérdida de su compañera de casi seis décadas marcó un cambio profundo en su vida personal y familiar.

Tras el fallecimiento de Lady Cathy, Ferguson permaneció durante un tiempo prácticamente recluido en su hogar. La decisión de mudarse a una vivienda junto a su hijo Darren, en el campo, supuso un paso importante en su proceso de recuperación. El exentrenador ha explicado que, aunque estuvo inicialmente centrado en su entorno doméstico, buscó nuevas actividades y experiencias que le ayudaran a mantenerse activo y con propósito.

Ferguson ha encontrado en los viajes y en el compromiso con causas sociales un soporte fundamental. Durante este periodo visitó países como Arabia Saudí, Hong Kong y Bahréin, manteniéndose activo y con la mente ocupada.

Un legado de resiliencia y compromiso social

Ferguson ha trabajado con asociaciones centradas en la demencia, una causa que cobra especial relevancia en su vida personal debido a la enfermedad de su hermano. “Tratar con el grupo del dementia ha sido bueno para mí”, declaró el exentrenador, destacando la importancia de transformar el duelo en acción constructiva.

La memoria y la salud cognitiva se han convertido en un tema central en su vida actual. Para preservar su agilidad mental, Ferguson realiza crucigramas, canta y lee con regularidad, manteniendo así una rutina que combina ejercicio intelectual y bienestar emocional.

La figura de Lady Cathy, a quien siempre ha descrito como su “bedrock” o pilar, sigue siendo clave en su historia personal. La venta de su mansión en Cheshire por 3,25 millones de libras y la compra de una nueva propiedad por 1,2 millones simbolizan más que un cambio de residencia: representan un proceso de renovación y adaptación a una nueva etapa de su vida.

El relato de Ferguson pone de manifiesto que la verdadera fortaleza no consiste en evitar el dolor, sino en afrontarlo, adaptarse y encontrar propósito incluso en circunstancias difíciles. Su dedicación a causas sociales y su enfoque en la memoria y la salud cognitiva muestran a un hombre sensible y comprometido más allá de su trayectoria deportiva, revelando una dimensión humana que trasciende su legado en el fútbol.