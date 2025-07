El cardiólogo José Abellán explica cómo dormir fresco en verano: “Es posible”

El mes de julio está destacando por las altas temperaturas. No es algo novedoso porque estamos en pleno verano, época más calurosa del año, pero este mes las olas de calor se están repitiendo en la Península. Ante ello, pasear por el día en sitios abiertos se vuelve prácticamente un imposible. Por tanto, las personas buscan darse un refrescante baño en la piscina o la playa o simplemente quedarse en casa refugiándose con el aire acondicionado o ventilador.

Además de las horas centrales del día, el momento más crítico es cuando toca meterse en la cama para dormir, especialmente aquellos que no cuentan con los mencionados sistemas de refrigeración. En ocasiones uno da vueltas y vueltas en la cama hasta que consigue dormirse, algo casi imposible debido al molesto calor en muchas ocasiones. Algunos optan hasta por irse al sofá o incluso soluciones mucho más imaginativas.

Sin embargo, no todas son efectivas e incluso pueden ser contraproducentes para la salud. Para intentar ayudar y que dormir no sea una pesadilla hasta antes de dormirse, el cardiólogo y experto en salud José Abellán compartió una publicación en Instagram en la que explica cómo dormir fresco en verano.

¿Cómo dormir fresco en verano?

Para poder llegar a eso, el cardiólogo explica unas nociones básicas que es importante conocer para poder lograrlo: "Tu cuerpo necesita enfriarse para dormir bien". Si está a la misma temperatura que durante el día será difícil. Sin embargo, "cuando llega la noche, tu temperatura corporal, baja para inducir el sueño". La parte negativa es que con el calor no siempre es así: "Si el ambiente es demasiado cálido, te cuesta dormir, el sueño es de mala calidad y el sueño es sin continuidad", según explica en la publicación.

Por tanto, es clave seguir una serie de indicaciones para bajar la temperatura y que el sueño sea como uno desea, es decir, como el resto del año cuando hay una temperatura normal. José Abellán explica hasta cinco técnicas para poder dormir fresco y que la calidad del sueño no se vea afectada. Son las siguientes:

Convierte tu cuerpo en aire acondicionado: Para ello explica que hay que aplicar agua en zonas clave como son el cuello, las muñecas, las ingles o los tobillos. Para ello, pide probar el 'método de los calcetines congelados': "Mójalos, mételos al congelador y ponlos sobre los tobillos al dormir" , explica. Señala que gracias a esto "enfrías la sangre y el cuerpo entero baja de temperatura".

El método egipcio: Consiste en pulverizar el agua por las sábanas. "La evaporación refresca y regula el calor como un aire acondicionado natural", afirma este experto. Sin embargo, avisa a todos los que usen este método: "Usa poca agua, solo un rocío fino. No es un parque acuático".

Ducha templada antes de dormir: Explica que el agua muy fría activa tu sistema de alerta, pero lanza una advertencia: "No helada". Explica que el punto ideal es tibia tirando a fresquita. Señala las consecuencias de esta útil ducha: "Relaja, dilata poros y ayuda a que tu cuerpo se enfríe sin reaccionar al ataque".

Ropa de cama y pijamas frescos: Se deben evitar los tejidos sintéticos como el poliéster. Da un consejo: "Es muy importante que intentes usar tejidos naturales". Algunos de esos tejidos son el algodón, el lino o el bambú. También propone otra alternativa: "Si hace mucho calor lo más fresco puede ser no llevar nada. Tú decides".

Postura y posición sí importan: Evita posturas encogidas o boca abajo que aplastan tu cuerpo contra el colchón. Explica los tres trucos ideales: "Boca arriba o de lado. Piernas abiertas y brazos algo separados. Mejor estar en contacto con el aire y no con el colchón.

"Dormir fresco en verano es posible"

Al final de su publicación, José Abellán lanza una afirmación como resumen: "Dormir fresco en verano es posible". Vuelve a incidir en los tres puntos clave:

Regula tu temperatura

Prepara bien el entorno

bien el entorno Mantén rutinas y no te obsesiones

También lanza un último consejo para aquellos que se despiertan durante la noche: "Refréscate y vuelve a intentarlo". Concluye con un mensaje motivador: "El verano pasará, tú solo necesitas pasar la noche".