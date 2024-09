Carta de un médico de Murcia en contra de la prescripción enfermera

Soy médico de familia en Murcia y estoy casado con una enfermera. No entiendo la facilidad con la que se le ríen las gracias a este y a otros ministerios y gobiernos regionales de todo tipo y color con el tema de la prescripción enfermera. Conste que desde un comienzo he estado a favor de la misma, cuando se me vendió como una "lógica" que facilitaba de una vez el trabajo de los compañeros y compañeras de enfermería que ya no te iban a consultar qué crema poner a una cura que ellos están mil veces mas acostumbrados a tratar que nosotros o un antibiótico para una herida que vienen curando semanas y que nosotros no hemos seguido porque es tarea de enfermería. De ahí a tratar infecciones de orina....¿qué sentido tiene eso si ya estoy yo que soy el que se ha preparado para eso? si se desea que yo, médico de familia, no vaya tan cargado, que los compañeros y compañeras de enfermería compartan conmigo las recetas de pañales, los volantes de ambulancias, los informes de dependencia y un largo etcétera que tenemos que asumir y que nada tiene que ver con tratar, seguir o prevenir a nuestros pacientes. ¿qué sentido tiene quitarme una parcela de mi trabajo que creárselo a otro colectivo?.....pues se lo voy a decir muy claro y muy fácil: el sentido es economicista y despectivo hacia mi colectivo, médico de atención primaria. Matamos dos pájaros de un tiro. Damos buena imagen de cara a la galería "ayudando" al médico y por ende, al paciente y nos ahorramos un pico en sueldos.....¿van a considerar a enfermería con carácter inmediato una subida en su categoría hasta la A1 como nosotros y así premiar su esfuerzo con mas sueldo? Seguro que no está en esa legislación que permite a enfermería prescribir. ¿por qué despectivo? porque no veo yo a las enfermeras de un urólogo prescribir de primeras una fosfomicina, ni siquiera a las de un servicio de urgencias hospitalario, especialistas ellos ahora por otros despropósito ministerial. ¿y qué opinan los y las enfermeras? habría que preguntárselo a todos y todas. La mayoría de la gente que conozco va a asumir el tema como una imposición más, total, te dan un protocolo y lo cumples. ¿Me parece que me perjudica y me quita autoridad? hombre, en parte si. Pero lo que molesta es que se busque la escusa de que llevo la consulta muy liada y viene el o la enfemera a ayudarte, cuando mi necesidad es otra, es mas organizativa en otros sentidos. Gracias por su atención.

* Francisco Hernández Benítez es médico de Familia en el consultorio de Barinas dependiente del CS de Abanilla en Murcia.