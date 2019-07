Investigadores franceses han conseguido desarrollar dos nuevos antibióticos que no desencadenan resistencia cuando se usan en ratones lo que supondría nuevas posibilidades ya que no solo son eficaces contra bacterias multiresistentes grampositivas (aquellas bacterias que se tiñen de azul oscuro o violeta por la tinción de Gram) y negativas, sino que suponen un nuevo impulso y nuevas posibilidades para combatir la resistencia a los antibióticos en todo el mundo. Los antibióticos, considerados uno de los avances científicos más importantes de la medicina contemporánea, se han encontrado con la creciente resistencia que generan en el cuerpo y que los vuelve gradualmente ineficaces, lo que supone un problema para la salud pública a largo plazo. Los pocos antibióticos que se lanzan a l mercado no son ni más ni menos que derivados de los ya existentes.

El profesor Brice Felden y su equipo en el laboratorio Inserm y Universitè de Rennes 1 junto con otro del Instituto de Química de Rennes Ciencias (ISCR) han identificado recientemente una toxina bacteriana que han conseguido transformar en potentes antibióticos activos contra bacterias responsables de infecciones humanas. “Todo comenzó en 2011 con un descubrimiento fundamental al darnos cuenta de que la toxina producida por “Staphylococcus aureus”, cuya función es facilitar la infección, también puede matar a otras bacterias de nuestro cuerpo”, explica Brice Felden, director del Laboratorio de Medicina Regulatoria de ARN y Medicamentos Bacterianos en Rennes. “Pensamos que si pudiéramos separar las actividades, podríamos crear un nuevo antibiótico no tóxico para el cuerpo. Un desafío que aceptamos».

El equipo junto a miembros de la química de ISCR Michèle Baudy Floc’h sintetizaron una nueva familia de los llamados peptidomiméticos, que están inspirados en los péptidos bacterianos naturales existentes, pero acortados y modificados. De las veinte moléculas creadas dos de ellas demostraron ser efectivas contra el resistente “Staphylococcus aureus” y “Pseudomonas aeruginosa” en modelos de ratones con sepsis grave o infección de la piel. Tras varios días en contacto de las bacterias con animales no mostraron resistencia a estos antibióticos. Para avanzar más en la investigación, crearon condiciones favorables para el desarrollo de resistencia in vitro e in vivo, sin que sucediera nada.

“Creemos que estas nuevas moléculas son candidatos prometedores para el desarrollo de nuevos antibióticos que pueden proporcionar tratamientos alternativos a los antimicrobianos”, señalan los autores del estudio