Las ex clarisas de Belorado fichan a otro falso obispo

«Don Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva se fue a España. Es la noticia que puedo dar». Con estas palabras, el youtuber Diogo Rafael Moreira, ha anunciado en su canal digital «Controvérsia Católica» que las clarisas excomulgadas de Belorado han estrenado «capellán», después de expulsar de su convento al falso obispo Pablo de Rojas y al cura coctelero José Ceacero.

El recambio llega de Brasil, tiene 33 años y, al igual que De Rojas es un falso obispo sedevacantista, en tanto que no ha sido ordenado en la Iglesia católica. Y si el anterior mentor era fundador de la Pía Unión San Pablo Apóstol, Ribeiro da Silva es el líder de una entidad que se hace llamar Sociedad de San José.

«Lleva más de una semana allí para conocer a las monjas y está principalmente brindando asistencia que ellas necesitan a través de los sacramentos tradicionales y también les está dando la formación religiosas que les falta», expone Moreira, que ejerce de portavoz en tanto que es profesor del Seminario de San José.

«Con Don Rodrigo –apunta el informador digital– hemos cruzado el Océano Atlántico para ayudar a estas monjas de la mejor manera posible, para darles asistencia espiritual en medio de este tiempo de gran tribulación, consolando en medio de tantas dificultades». Durante su intervención, Moreira subraya que «nuestra solidaridad es total para ellas por haber tomado una gran decisión».

De esta manera, el grupo cismático liderado por la ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad, se pondría bajo el amparo de la plataforma «Societas Sancti Joseph» liderada por Moreira estaría formada por el Seminario de San José, la Sociedad Sacerdotal de San José y el Convento de las Hermanas Oblatas de la Sociedad de San José.

«Las monjas han sido consecuentes con su fidelidad a Cristo Jesús, perseguidas por el monaguillo de Bergoglio allá en Burgos», expone Moreira refiriéndose de manera despectiva al papa Francisco y al arzobispo de Burgos y comisario pontifico, Mario Iceta. Sus dardos van más allá al asegurar que «han adoptado una postura verdaderamente católica frente a Jorge Mario Bergoglio, que casi todas las semanas dice una herejía».

Tal es el respaldo que desde la llamada Sociedad de San José quieren darle a sus nuevas compañeras de viaje, que en el canal de YouTube no dudan en pedir oraciones y ayuno en favor de las ex religiosas. Justo después, el portavoz de la entidad pasa el cepillo digital a sus espectadores y les invita a participar en el «crowdfunding» que las ex monjas han abierto en la plataforma Paypal. A seis días de que termine la campaña de recaudación, han conseguido alrededor de 2.700 euros, un 14 por ciento de los 20.000 euros que se habían marcado como meta.

Lo cierto es que las clarisas excomulgadas ya habían advertido el pasado martes por la noche que ya contaban con un nuevo mentor. En una entrevista concedida al programa «Código 10» de Cuatro, sor Israel y sor Paloma explicaron que estaban recibiendo asistencia espiritual, pero se negaron a adelantar de quién se trataba. Ahora la incógnita está resuelta.