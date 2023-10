Cómo reparar las grietas de tu hogar de manera segura, rápida y efectiva

La mayoría de las grietas en las viviendas se producen debido a una cimentación imperfecta. La humedad del suelo y los movimientos lentos del terreno pueden desplazar la estructura de la vivienda, lo que resulta en pequeñas fracturas, incluso en edificios recién construidos. De hecho, es común que aparezcan pequeñas grietas en las viviendas de nueva construcción hasta que los materiales se sequen y se asienten completamente. Las grietas también son más frecuentes en las segundas residencias, ya que suelen quedar desocupadas durante los meses de invierno.

En cualquiera de los casos, es importante que aprendamos a evaluar y decidir cuándo es necesario reparar una dieta o cuándo debemos llamar a un especialista. Hay situaciones en las que una grieta es indicativo de un problema de gravedad. Así que, antes de plantearnos cómo debemos reparar una grieta, antes debemos pensar en si debemos hacerlo nosotros o un profesional especializado:

¿Cuándo debo preocuparme?

En general, una pared levemente agrietada es algo muy común y no es motivo de alarma. Sin embargo, algunas grietas pueden indicar daño estructural que podría generar problemas a largo plazo. Esto no significa que debamos asustarnos, pero sí que sería conveniente ponerse en contacto con un especialista para que nos oriente y explique el impacto que puede tener en el mantenimiento de nuestro hogar.

Cada vez que entremos después de un tiempo a una “casa de verano”, debemos darnos un paseo por el interior y el exterior de la vivienda para identificar cualquier grieta que pueda considerarse “peligrosa” | Fuente: EFE/Pepe Torres. ·PEPETORRES EFE

Para identificar una grieta peligrosa, debemos tener en cuenta su forma, dirección y ancho. Las grietas verticales u horizontales no son motivo de preocupación, ya que suelen ser resultado de la contracción de los materiales durante el secado, especialmente cuando se han utilizado pinturas de mala calidad o se ha aplicado yeso de manera deficiente. Estos casos no representan problemas graves ni difíciles de solucionar.

Sin embargo, debemos prestar más atención a las grietas irregulares, en escalones o en diagonal, ya que indican movimientos en la estructura debido a una cimentación insuficiente. Aunque en la mayoría de los casos esto no representa un problema grave, también puede ser señal de un problema más serio.

En general, las grietas más anchas (a partir de los 3 milímetros) son más preocupantes. En estos casos, se recomienda llamar a un especialista para que evalúe si se trata de un problema serio que requiere mayor atención. Por otro lado, las grietas más estrechas no son motivo de preocupación, siempre y cuando no estén aumentando de tamaño. Es normal que las viviendas se muevan ligeramente a lo largo del año o que se produzcan grietas superficiales debido al uso de pinturas de baja calidad.

Además del ancho y la forma, debemos considerar la ubicación de las grietas. Las grietas alrededor de puertas y ventanas son menos preocupantes, ya que es en estas áreas donde la estructura ejerce mayor presión. Sin embargo, si las grietas aparecen en la mitad de la pared o del techo, puede indicar un problema más grave, ya que estas zonas no están sometidas a tanta presión física.

Las grietas inclinadas pueden indicar que existe un problema estructural de la cimentación de un edificio | Fuente: UPM Leganés UPM Leganés La Razón

Por último, debemos observar el color de la zona alrededor de la grieta. Si se ha oscurecido o adquirido un tono amarillento, es probable que haya filtración de agua. En este caso, solucionar la grieta no será suficiente, ya que primero se debe arreglar la fuga para evitar que el problema persista. Si se cumple alguna de las condiciones anteriores, es importante ponernos en contacto con un especialista para obtener su recomendación. Tapar la grieta no será útil en esta situación, porque lo único que estaríamos haciendo es camuflar el problema.

¿Cómo tapar una grieta?

Mantener un enfoque preventivo y tratar las grietas a tiempo puede ayudar a evitar problemas mayores en el futuro. Por lo tanto, si las grietas son horizontales o verticales, miden menos de 3 mm, no están aumentando de tamaño, no se encuentran en áreas comprometidas y la superficie está seca, no solo es fácil repararlas, sino que también conveniente:

Tapar las grietas que han aparecido en las paredes de nuestra casa puede parecer una tarea intimidante para los principiantes, pero con un poco de paciencia y atención al detalle, se asegurará que la reparación sea lo más duradera posible. Además, es relativamente sencillo si se sigue el procedimiento correcto:

Preparación:

Antes de comenzar a tapar las grietas, es importante preparar la superficie adecuadamente. Retire el polvo y las zonas desprendidas alrededor de la grieta con una brocha o aspiradora. Si es necesario, raspe con una espátula los bordes de la grieta y lije superficialmente para igualar la zona.

Rellenar la grieta:

Existen varias formas de rellenar y reparar las grietas en la pared. Una opción común es utilizar masilla para pared. Para aplicarla, extienda una capa de masilla sobre la grieta utilizando una espátula en sentido perpendicular a la grieta. Algunas masillas pueden requerir humedecer previamente la pared. Es posible que la masilla se encoja al secarse, por lo que es recomendable dar varias capas para ocultar completamente la grieta.

Existen varias formas de rellenar y reparar los agujeros, desde la masilla para pared hasta el uso de cera de vela| Fuente: Pexels / Ksenia Chernaya La Razón

Últimos toques:

Una vez que el relleno se haya aplicado, deje que se seque según las indicaciones del fabricante. Si es necesario, aplique otra capa de relleno. Luego, limpie los restos de masilla y polvo con un trapo seco para que la superficie esté lista para pintar o decorar. Por último, aplique pintura del mismo color de la pared para ocultar la grieta.