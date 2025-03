Ni comprarte gafas ni perdertelo: solo necesitas una caja de cereales para ver el eclipse solar sin dañarte la vista

El próximo 29 de marzo, España tendrá la oportunidad de presenciar un eclipse solar parcial, un evento astronómico que siempre genera expectación. Sin embargo, observar el Sol directamente sin la protección adecuada puede causar daños graves en la vista. Si no has conseguido gafas especiales para eclipses, no te preocupes: hay una solución casera y efectiva para disfrutar del espectáculo sin riesgos.

Cómo hacer un visor con una caja de cereales

Un sencillo proyector estenopeico te permitirá ver el eclipse sin necesidad de mirar directamente al Sol. Para fabricarlo, solo necesitas una caja de cereales vacía, papel de aluminio, una hoja de papel blanca y unas tijeras. Sigue estos pasos:

Corta un rectángulo en uno de los extremos superiores de la caja.

Cubre la abertura con papel de aluminio y hazle un pequeño agujero con un alfiler o aguja.

Pega una hoja blanca en la base interior de la caja (opuesta a la abertura) para que actúe como pantalla.

Coloca la caja de espaldas al Sol y mira por la abertura sin papel de aluminio. La imagen del eclipse se proyectará en la hoja blanca.

Este método es seguro porque no implica mirar directamente al Sol, sino a una proyección de su imagen.

Otras opciones seguras para ver el eclipse

Además del proyector con la caja de cereales, existen otras formas de observar el eclipse sin riesgo:

Gafas homologadas: Asegúrate de que cumplen con la normativa ISO 12312-2.

Asegúrate de que cumplen con la normativa ISO 12312-2. Cristales de soldador: Solo si son de índice 14 o superior.

Solo si son de índice 14 o superior. Proyección con telescopio o binoculares: Nunca mires directamente a través de ellos sin filtro solar.

¿A qué hora se verá el eclipse en España?

El eclipse solar parcial del 29 de marzo de 2025 se podrá observar en toda España, con mayor intensidad en el noroeste peninsular. Comenzará alrededor de las 10:50 h, alcanzará su punto máximo en Madrid a las 11:40 h, y finalizará cerca de las 12:30 h.

Si no quieres perderte este fenómeno y proteger tu vista al mismo tiempo, ya sabes: con una simple caja de cereales puedes disfrutar del eclipse de forma segura y sin gastar dinero.