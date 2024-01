Las comunidades autónomas refuerzan las vacunaciones

Las comunidades autónomas preparan medidas para facilitar la vacunación contra la gripe y la covid-19 con iniciativas como la anunciada este sábado por el Gobierno balear, que a partir del miércoles permitirá vacunarse en los centros de salud sin cita previa, informa Efe.

Los pacientes podrán acudir a los centros de Atención Primaria de Baleares para vacunarse sin necesidad de pedir cita con antelación y también se habilitarán los servicios de urgencias de atención primaria (SUAP), ha informado la Conselleria de Salud.

Este departamento ha recalcado que vacunarse es una de las mejores herramientas para prevenir enfermedades infecciosas, además de un «acto de solidaridad», que protege no solo a quien se vacuna, sino también a su familia y al resto de la colectividad.

El Gobierno balear recomienda asimismo el uso de mascarilla en las personas sintomáticas cuando se encuentren en espacios compartidos para reducir la transmisión de las infecciones respiratorias, así como mantener la distancia de seguridad y una correcta higiene de manos.

En Aragón, las autoridades sanitarias han garantizado que se están implementando planes de contingencia, y se están reorganizando y reforzando los recursos, al tiempo que piden a la población no sobresaturar los servicios hospitalarios.

Durante una visita al Hospital Infantil de Zaragoza, la gerente del sector sanitario II, Patricia Palazón, ha pedido a los ciudadanos que entiendan que los recursos «son limitados» y, aunque se está trabajando para reforzarlos, pide que se haga un uso responsable.

Palazón ha apelado a dar el mensaje que de que «la gripe leve se debe de pasar y se pasa en el domicilio con medidas tan básicas como es el descanso, la toma de fluidos y la toma de antipiréticos» con lo que se podrá garantizar «una atención rápida, eficaz y segura a aquellos pacientes vulnerables».

Además, ha recordado la necesidad de utilizar medidas que se demostraron eficaces durante la pandemia como «el lavado de manos, la distancia social, la ventilación de los espacios cerrados y el uso de la mascarilla».

En Navarra, UPN ha criticado que se pueda responsabilizar a la ciudadanía de colapsar el sistema sanitario porque la situación de pico de gripe y covid «era previsible». En el Departamento de Salud «deberían ser más críticos con los mecanismos de comunicación que han puesto en marcha para informar a la ciudadanía sobre cómo actuar», indicó esta formación en un comunicado.

Al respecto, ponen como ejemplo la vacunación, ya que, «a pesar de la importancia que se le da, no se ha informado correctamente sobre qué hay que hacer en este momento para pedir cita para ser vacunado. No es de recibo que la gente tenga que ir a las siete de la mañana a hacer cola al centro de salud para que pueda recibir atención sanitaria porque hay centros de los que no se obtiene respuesta después de una hora llamando por teléfono. Evidentemente, mucha gente termina en los servicios de urgencias para que le atiendan».