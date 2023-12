Condenado por incumplir las visitas de su mascota con su expareja

Es posible compartir la custodia de una mascota, pero es crucial respetarla. La Sexta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, emitió una resolución el 6 de junio, instando a un divorciado a entregar de manera "inmediata" a la perra que compartía con su exesposa.

Tras el divorcio, la expareja mantenía un acuerdo de custodia compartida para su mascota, Mimosa. El exmarido inició el período de cuidado, pero al llegar el momento de devolver a la perra a su exmujer, se negó a hacerlo. A pesar de que legalmente le correspondía a su expareja tener a la mascota durante ciertos períodos, el hombre llegó a retener a Mimosa durante un año. La demanda presentada contra él se basó en el incumplimiento del régimen de visitas establecido por un convenio regulador en 2021.

Las excusas presentadas por la expareja para retener al perro iban desde que la exmujer devolvía a la mascota mojada hasta alegar que el animal necesitaba atención veterinaria, según informó La Voz de Galicia.

Sin embargo, estas numerosas excusas no fueron suficientes para el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Vigo (Familia 2), que confirmó el incumplimiento "reiterado e injustificado" por parte del exmarido. El tribunal consideró que la condición de salud de la perra, que presentaba diarreas y vómitos y estaba bajo tratamiento, no justificaba retenerla. Además, el magistrado no encontró evidencia de negligencia o falta de cuidado por parte de la exmujer. A pesar de que el exmarido presentó una ecografía de Mimosa que indicaba un proceso inflamatorio leve, la Audiencia rechazó sus argumentos y ordenó la entrega de la mascota.