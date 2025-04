«Me confesó que la virgen le había dicho que debía ser enterrado en esta basílica»

Se dice en los corrillos vaticanos que era una persona muy cercana a Francisco y no podía ser de otra manera si a él encargó su entierro. La historia de la relación del actual arcipreste de la Basilica de Santa María Mayor, Rolandas Makrickas, con el Papa Francisco es muy especial y ahora cuenta a LA RAZÓN cómo vive estos días.

¿Cómo lo conoció y cómo se inició esta relación tan cercana que tenía con el Pontífice?

Yo conocí al Papa Francisco durante su viaje a Estados Unidos cuando se hospedó en la nunciatura en Washington. Yo había pasado por varias nunciaturas en el mundo trabajando en el servicio diplomático. Fui llamado de la Secretaria de Estado para venir a Roma y empecé a vivir en la Casa Santa Marta en donde vivía el Santo Padre por lo que nuestros encuentros fueron muy frecuentes. Fue entonces cuando me nombro comisario extraordinario de la Basílica. A partir de entonces tuve aún más contacto con el Santo Padre porque la Basílica necesitaba soluciones. El Comisario de la Basílica trabaja directamente con el papa. Él quería sinceramente que esta iglesia renaciera que volviera a ser un santuario mariano y lo que hizo fue venir muy a menudo dando ejemplo y motivando a que la gente viniera porque una vez que el Papa lo hacía muchos se empezaron a acerca a rezar porque es el lugar en donde reza el Papa. El renacimiento de esta basílica está ligado a su ejemplo.

Cuando usted llegó aquí ¿qué es lo que tuvo que hacer?

Lo primero era ocuparme de arreglar es sistema del «Capitolo» o Colegio residencial porque era muy antiguo, con una teoría de beneficio y no de servicio y el papa quiso que los residentes fueran aquellos que verdaderamente sirviesen y ayudaran en el trabajo pastoral y liturgico de la Basilica. Antes de mi llegada los sacerdotes que vivían aquí se ocupaban de los temas prácticos, de las finanzas y de los temas económicos y con la reforma que e ha lanzado e impulsado hemos separado la parte económica de la espiritual y pastoral.

Ahora con los nuevos estatutos se ocupan de la vida pastoral y litúrgica, segundo se creó un organismo económico, que se ocupa del mantenimiento de la Basílica y del museo de las restauraciones y todo lo que conlleva temas económicos. Esta separación ha sido muy beneficioso porque ahora si se ocupan de estar cerca de los peregrinos y de los fieles que vienen aquí. En dos años hemos cambiado todo con los nuevos estatutos. El Museo se reabrió cuando se renovó, hay una nueva tienda de libros y souvenirs y temas relacionados al arte. Hemos hecho también muchas restauraciones preparándonos para el Jubileo.

¿Me puede decir una frase que el papa le haya dicho que no olvidará nunca?

(Ríe antes de hablar) Sí, una vez que revisó los temas económicos me preguntó ¿Tu eres realmente lituano o hebreo? Me hizo reír mucho.

¿Cuándo fue la última vez que lo vio?

El 12 de abril, era antes del domingo ramos, vino a rezar y después al salir le regalé una copia de la imagen del icono Salus Populis Romani y se ha reído conmigo y se lo ha llevado a su casa Santa Marta.

¿Por qué el papa eligió esta basílica?

Porque desde que era obispo siempre venía a rezar aquí, siempre ha sido su iglesia además de haberla visitado 126 veces desde que se convirtió en pontífice.

¿Cuándo y cómo le propuso que fuera enterrado aquí?

Fue en un encuentro en el 2022 en el mes de mayo hablando de varias gestiones de la basílica. Una vez me llamó y me dijo «la virgen me ha dicho que me deben de enterrar aquí» por lo que te pido que prepares el espacio. Quiero decirte que la virgen no se ha olvidado de mí. Esto ha sido algo que la virgen me ha guiado para ser enterrado aquí».

Y hablando ya del evento inminente del entierro del papa el Cardenal explicó que el entierro será privado porque el papa solo quería que su tumba hable de su propia vida , simple, esencial y humilde, solo con su nombre y la cruz que él siempre llevaba colgada en un collar pero en un tamaño más grande y habrá una piedra que llegará de Liguria para recordar los orígenes de su familia.

¿Y si pudiera definir al papa Francisco con una palabra cual sería?

Humanidad