El Consejo de Ministros aprueba las ayudas para 130 víctimas de talidomida, el fármaco que provocó malformaciones en bebés

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto que regula las ayudas para 130 personas víctimas de la talidomida, un fármaco administrado en España en las décadas de 1950 y 1960 a mujeres embarazadas para evitar náuseas y vómitos, reconocidas tras la evaluación de los casos por parte del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, según ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa. La medida aprobada se trata de un derecho para percibir una ayuda económica a personas que cumplan los siguientes requisitos: que hayan sufrido estas malformaciones corporales durante el proceso de gestación y que sean compatibles con las descritas por este medicamento; que la gestación se haya producido en España; y que la persona interesada figure registrada en el Registro de Pacientes de Enfermedades Raras gestionado por el Instituto de Salud Carlos III.

La ayuda es un pago único y varía en función del grado de discapacidad. "Por ejemplo una persona con un 33 por ciento de discapacidad podrá acceder a ayudas de hasta 396.000 euros en un pago único", ha apuntado Rodríguez. Así, desde la entrada en vigor del decreto, los afectados cuentan con tres meses para poder solicitar las ayudas. "En España están registradas de manera positiva 130 personas y siete se encuentran pendientes de resolución", ha recordado la portavoz del Gobierno.

Las ayudas podrán solicitarse desde la publicación del Real Decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales. La talidomida provocó abortos y gravísimas malformaciones en bebés que fueron conocidos en los afectados a partir de 1961.Los problemas causados en recién nacidos por la talidomida se centran en malformaciones en las extremidades inferiores o superiores, tales como la amelia (ausencia del miembro), falta de los dedos y, sobre todo, como recalca la experta, la focomelia, un trastorno raro que provoca un acortamiento grave de los brazos o las piernas. También se ha comprobado que causa una mortalidad del 40% durante el primer año de vida, alteraciones cardíacas, renales, digestivas, oftálmicas y auditivas.

A día de hoy, todavía es complicado conocer la cifra de afectados por la talidomida. Según cifra un trabajo publicado por la Asociación Española de Pediatría, se estima la existencia de más de 10.000 recién nacidos con malformaciones durante su periodo de comercialización. En España, se cuentan entre 1.500 y 3.000, una cifra que podía haber sido mucho menor, pues nuestro país fue uno de los últimos en llevar a cabo su retirada, en enero de 1963.

Hasta la fecha, solo 24 víctimas habían recibido ayudas, de acuerdo con una disposición de los Presupuestos Generales del Estado de 2009. "Ese intento de reparar a las víctimas, sin embargo, se enfrentó a serios problemas para determinar la relación de afectados por la talidomida", señalaron desde Derechos Sociales. La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) reclama a la farmacéutica alemana Grünethal Pharma indemnizaciones para los afectados por este medicamento. La empresa "se enriqueció vendiendo un medicamento que causó malformaciones a miles de niños", subraya Avite. "Actualmente se enriquecen gracias a los medicamentos contra el dolor que necesitan su víctimas", denuncian desde la asociación. En España hay alrededor de 3.000 víctimas de la talidomida.

"Los talidomídicos españoles no están en las cunetas, unos siguen vivos y otros no. Todos aspiran a una reparación política y moral. Nacieron en pleno régimen franquista y no quieren reconocerles como víctimas del franquismo, ni como memoria histórica", añade la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España. Desde Avite, manifiestan sus quejas debido a las "evidencias y las pruebas tan abrumadoras que existen a disposición de todos". Las autoridades sanitarias franquistas favorecieron y propiciaron "el nacimiento de bebés mutilados por la talidomida como, por ejemplo, dando todo tipo de facilidades a las farmacéuticas para que continuaran vendiendo fármacos con talidomida".

Pese a los graves efectos adversos que provoca la talidomida en mujeres embarazadas, este fármaco ha demostrado que ayuda a pacientes afectados por el mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se forma en unas células de la médula ósea conocidas como células plasmáticas. Por ello, desde el pasado 2 de febrero la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) permite la comercialización de talidomida para estos pacientes, a pesar del oscuro pasado de este medicamento.