Los consejos que el Gobierno inglés les da a sus nacionales que visitan España

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha dado una serie de consejos a sus nacionales que eligen España para pasar sus vacaciones. Entre otros, figuran los siguientes según publicaciones difundidas por redes sociales:

Terrorismo

Es probable que los terroristas intenten llevar a cabo atentados en España. Los ataques podrían ser indiscriminados, incluso en lugares visitados por extranjeros. Esté atento a su entorno, manténgase al día con los informes de los medios locales y siga los consejos de las autoridades locales. En enero de 2023, una persona murió y otras resultaron heridas en un ataque con machete en dos iglesias de Cádiz.

Situación política

Las manifestaciones, concentraciones políticas o marchas pueden tener lugar sin previo aviso, especialmente en las ciudades. Siga los consejos de la policía y las autoridades locales. Aunque la mayoría de las manifestaciones son pacíficas, existe el riesgo de disturbios o violencia. Si se encuentra cerca de zonas donde se están llevando a cabo manifestaciones, esté atento a lo que sucede a su alrededor y aléjese si hay señales de desorden.

Pasaportes perdidos o robados

Si pierde o le roban el pasaporte, deberá renovarlo o solicitar un documento de viaje de emergencia. No podrá utilizar una denuncia policial para salir de España.

Protección de sus pertenencias

Esté alerta ante el riesgo de delincuencia callejera. Los ladrones utilizan técnicas de distracción y suelen trabajar en equipo. Tenga cuidado con sus pasaportes, dinero y efectos personales, especialmente al recoger o facturar el equipaje en el aeropuerto y al contratar el alquiler de un coche. No lleve todos sus objetos de valor en un mismo lugar. Guarde una copia de la página con la fotografía de su pasaporte en un lugar seguro. Asegúrese de que su alojamiento cuente con la seguridad adecuada. Mantenga todas las puertas y ventanas cerradas. Si le preocupa la seguridad de su alojamiento, hable con su operador de viajes o con el propietario del alojamiento.

Delito vehicular

Los "piratas de la carretera" tienen como objetivo los coches de alquiler y matriculados en el extranjero, especialmente los que remolcan caravanas. Es posible que te hagan señas para que pares, alegando que a tu coche le pasa algo o que has dañado el suyo. Si decides parar para comprobar el estado de un vehículo, hazlo en una zona pública con luces, como una gasolinera. Desconfía de cualquiera que te ofrezca ayuda. Al conducir, tenga cuidado con las personas que se hacen pasar por policías vestidos de civil en vehículos sin distintivos. En todos los asuntos relacionados con el tráfico, los agentes de policía suelen ir uniformados. Los vehículos policiales sin distintivos tienen un cartel electrónico intermitente en la ventana trasera que dice "Policia" o "Guardia Civil". La policía auténtica solo te pedirá que muestres los documentos del vehículo, no que les entregues el bolso o la cartera.

Ataques y agresiones sexuales

Los ataques, incluidos los de carácter sexual, son poco frecuentes, pero ocurren. En caso de emergencia, llama al 112. Evita separarte de tus amigos, no dejes bebidas desatendidas y no salgas con gente que no conoces. Guarda la ubicación de tu alojamiento en la aplicación de mapas para que te resulte más fácil encontrarlo.

Drogas en bebidas y alcohol

Esté alerta ante el posible uso de drogas que puedan ser utilizadas para violar a los demás, como el GHB y el éxtasis líquido. Compre sus propias bebidas y téngalas siempre a la vista para evitar que les pongan algo. El alcohol y las drogas pueden reducir su vigilancia y hacer que pierda el control. Si bebe, sepa cuál es su límite. Las bebidas que se sirven en los bares de España suelen ser más fuertes que las del Reino Unido.

Estafas

Los ladrones que se hacen pasar por agentes de policía pueden pedirle que les muestre la cartera, alegando que la necesitan para identificarse. Los agentes de policía auténticos le pedirán que les muestre su documento de identidad, pero no le pedirán la cartera ni el bolso. Todos los agentes de policía, incluidos los que visten de civil, llevan una identificación oficial.

Identificación personal

Debes presentar un documento de identidad con fotografía si te lo pide un agente de policía. Esto incluye a la Guardia Civil y a las fuerzas de policía nacionales, regionales y locales. La policía tiene derecho a retenerte en una comisaría hasta que haya confirmado tu identidad. Ignorar las peticiones directas de un agente de policía puede considerarse "desobediencia", lo que constituye un delito penal. Los hoteles, los alojamientos turísticos y las empresas de alquiler de coches tienen la obligación legal de registrar los datos del pasaporte de los turistas que se registran o recogen un vehículo. Al registrarse en su alojamiento, espere hasta que el personal del hotel haya registrado los datos de su pasaporte o haya hecho una copia del mismo. No deje su pasaporte en recepción para recogerlo más tarde. Es posible que tenga que mostrar un documento de identidad al comprar productos con tarjetas de crédito o débito. Algunas tiendas aceptarán su permiso de conducir o una copia de su pasaporte, pero otras pueden pedirle su pasaporte.

Leyes y prohibiciones sobre el alcohol

En algunas zonas de España es ilegal beber alcohol en la calle. Te pueden multar en el acto. Existen controles estrictos sobre el consumo de alcohol y la actividad sexual en lugares públicos, incluidas las playas.

Legislación sobre el alcohol en las Islas Baleares

Las leyes locales limitan la venta y disponibilidad de alcohol en áreas de algunos centros turísticos de las Islas Baleares.

Los hoteles y otros establecimientos te expulsarán si te comportas de forma peligrosa en los balcones. También te podrían imponer una multa.

Drogas ilegales y penas de prisión

La posesión de una pequeña cantidad de drogas puede dar lugar a arresto y detención. La posesión de grandes cantidades suele dar lugar a un procesamiento y una pena de prisión.

Fiestas comerciales ilegales en villas y casas particulares

Se han producido varios accidentes graves relacionados con personas que asistían a fiestas ilegales promocionadas con fines comerciales en villas y casas particulares de las islas de Ibiza y Mallorca. Los clubes y bares con licencia deben cumplir con las normas de seguridad, incluidas las salidas de emergencia y los límites de capacidad, y contar con personal de seguridad capacitado y autorizado. Es posible que las fiestas comerciales ilegales no cumplan con estas normas. Cuide sus pertenencias, asegúrese de saber dónde están las salidas de emergencia y no corra riesgos innecesarios. Puede recibir una multa por asistir a fiestas ilegales promocionadas con fines comerciales.

Código de vestimenta

En algunas zonas de España es ilegal estar en la calle vistiendo solo un bikini o un bañador. Ir con el torso desnudo también es ilegal en algunas zonas de España. Te pueden multar si te pillan vistiendo bañador en el paseo marítimo o en las calles adyacentes. Por razones de seguridad, algunas administraciones públicas españolas no permiten llevar burka o niqab en sus edificios. Si visitas los edificios de un ayuntamiento llevando burka o niqab, es posible que te pidan que te los quites cuando estés dentro.

Cambio de dinero

Utilice siempre oficinas de cambio de moneda o bancos oficiales, ya que los cambistas no oficiales pueden darle dinero falso. La posesión o el uso de dinero falso se considera un delito grave en España y puede dar lugar a un proceso penal.

LGBT+

España es un país generalmente tolerante y progresista con los viajeros LGBT+. Existen comunidades LGBT+ activas y lugares sociales, especialmente en las grandes ciudades. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Las personas transgénero pueden registrarse con el sexo que prefieran en documentos públicos, como certificados de nacimiento, documentos de identidad y pasaportes, sin necesidad de someterse a una cirugía de reasignación de género previa.

Caídas desde una altura

Se han producido varios accidentes graves, algunos mortales, en los que ciudadanos británicos han caído desde una gran altura, incluso desde balcones. No corra riesgos innecesarios en balcones u otros lugares altos, especialmente si se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas. Si se aloja en una habitación con balcón, siga las recomendaciones de seguridad del hotel o apartamento y tenga cuidado con sus amigos, que pueden correr peligro. En algunas regiones, pueden multarle o expulsarle del hotel si se le descubre que se comporta de forma irresponsable cerca de los balcones. Es posible que su seguro de viaje no le cubra en caso de incidentes que ocurran en un balcón o si se encontraba bajo los efectos del alcohol o las drogas cuando ocurrió el incidente.

Festivales, conciertos y procesiones

Cada año se celebran en España numerosos eventos multitudinarios y procesiones públicas. Siga los consejos de la policía y las autoridades locales cuando asista a eventos. Cuide sus objetos de valor si asiste a un festival o a un gran concierto.

Natación y playas

Cada año, en España, hay personas que se ahogan en el mar y en las piscinas. Vigile siempre a los niños, incluso si saben nadar o si hay un socorrista presente. Tenga cuidado al nadar en el mar. Algunas playas, especialmente alrededor de las islas españolas, pueden tener fuertes corrientes submarinas. Las rocas ocultas o las profundidades poco profundas pueden causar lesiones graves o la muerte. No se sumerja en aguas desconocidas y no nade en playas donde un río desemboca en el mar.

Muchas playas tienen un sistema de banderas. Asegúrese de comprender el sistema y seguir las advertencias (una bandera roja significa que no debe ingresar al agua). Tenga mucho cuidado y obtenga información local si no hay salvavidas, banderas o señales. Si camina por playas sin vigilancia, tenga en cuenta que las olas pueden llegar más lejos de lo esperado y tener fuertes resacas. Consulte más consejos en las páginas de seguridad para nadar de ABTA y Seguridad en el agua durante las vacaciones de la Royal Life Saving Society. Siga los consejos locales si hay medusas.

Senderismo, esquí y actividades de montaña

Las temperaturas en algunas partes de España pueden cambiar muy rápidamente. Tenga mucho cuidado al planificar una caminata o una excursión. Consulte los informes meteorológicos locales para conocer las advertencias de temperaturas extremas de calor o frío. El mal de altura puede ser un riesgo en algunas de las cadenas montañosas más altas de España, en particular en las regiones de Granada, Huesca y Tenerife. Para obtener asesoramiento sobre seguridad y condiciones climáticas para esquiar u otras actividades al aire libre, puede:

Si ocurre un accidente mientras practica montañismo, piragüismo, espeleología o escalada, o si se pierde en la montaña y necesita rescate en la montaña, llame a:

La región de Cataluña ha comenzado a facturar a escaladores, esquiadores y otros aventureros cuyo comportamiento negligente les hace necesitar rescate.

Viajes por carretera

Puede utilizar un permiso de conducir con fotografía del Reino Unido para conducir en España. Si aún tiene un permiso de conducir en papel, es posible que deba actualizarlo a un permiso con fotografía. Los permisos provisionales no son válidos para conducir en España. Para conducir un coche o una motocicleta de más de 125 cc en España, debes tener 18 años o más y al menos 16 años para conducir una motocicleta de hasta 125 cc. Debes llevar un permiso de conducir válido y un documento de identidad. Si utilizas un seguro del Reino Unido, lleva siempre contigo el certificado por si te detienen. Comprueba que tu seguro del Reino Unido te cubre para conducir en España y durante cuánto tiempo. Por lo general, este certificado solo es válido para una estancia inferior a tres meses.

Normas de circulación

Si tiene previsto conducir en España, consulte la información sobre conducción en el extranjero y compruebe las normas de circulación en la guía de España del RAC. En la guía se enumeran las normas de circulación y otros requisitos legales que debe conocer. En España existen leyes estrictas sobre la conducción bajo los efectos del alcohol. La policía realiza controles periódicos en carretera para detectar la presencia de alcohol y drogas. Las sanciones incluyen multas, pérdida del carné de conducir y penas de prisión. La policía puede imponerte multas en el acto por diversas infracciones de tráfico, incluido el exceso de velocidad. Si aceptas la multa y la pagas en un plazo de 20 días, se reducirá en un 50 %. Puedes encontrar más información sobre cómo pagar en el sitio web de la agencia de conducción española. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los pasajeros de los asientos delanteros y traseros. Los niños que midan menos de 1,35 m deberán utilizar una silla de seguridad infantil homologada fijada en el asiento trasero. Los niños solo podrán viajar en el asiento delantero del vehículo si los asientos traseros ya están ocupados por otros niños o si el vehículo no dispone de asientos traseros. Las agencias de alquiler de coches pueden proporcionar sillas para niños, por lo que es necesario informarles de que las necesitan cuando reserve el coche. La instalación incorrecta de una silla para niños o no llevar el cinturón de seguridad puede considerarse una infracción grave y ser objeto de multas. Es ilegal utilizar un teléfono móvil mientras se conduce, incluso si se ha parado a un lado de la carretera. Debe estar completamente alejado de la carretera. El uso de auriculares también es ilegal. Solo se permiten dispositivos totalmente manos libres.

Zonas de bajas emisiones

Algunas áreas del centro de las ciudades de España han introducido zonas de bajas emisiones permanentes (ZBE), en las que los vehículos españoles deben cumplir normas específicas sobre emisiones de gases de escape y exhibir una pegatina de contaminación del aire. Las pegatinas no se emiten a los vehículos con matrículas extranjeras, pero algunas ciudades exigen que registres tu vehículo con antelación, como por ejemplo Barcelona. La línea de información general del gobierno español 060 (si llamas desde España) o +34 902 887 060 (si llamas desde el Reino Unido) pueden proporcionarte más información.

Taxis

Utilice únicamente taxis oficiales registrados o autorizados, o empresas de transporte de confianza que conozca. Las normas sobre licencias difieren en toda España y en algunas ciudades es necesario reservar con antelación. Los pasajeros que utilicen servicios de taxi sin licencia pueden ser multados con hasta 600 euros. Asegúrese de reservar su taxi o traslado al aeropuerto a través de una empresa autorizada.

Temperaturas extremas

Las temperaturas extremas pueden afectar a muchas zonas de España durante los meses de verano. Consulta las alertas meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de los Servicios Meteorológicos Europeos.

El Servicio Nacional de Salud (NHS ) tiene información sobre cómo afrontar el calor. También puedes seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad español. Consulta con tu proveedor de viajes y sigue los consejos de las autoridades locales.

Incendios forestales

En España, incluso en las islas, los incendios forestales son frecuentes durante los meses de verano. Tenga cuidado con el entorno cuando visite o conduzca por zonas forestales. Para obtener información sobre el riesgo de incendios forestales, visite la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En España, provocar un incendio forestal es un delito, incluso si no es intencionado. Asegúrese de apagar las colillas de los cigarrillos correctamente, no encienda barbacoas y no deje botellas vacías. Puede recibir una multa importante por no seguir las normas que prohíben encender barbacoas al aire libre en zonas forestales. Asegúrese de conocer las normas si está pensando en hacer una barbacoa. Para obtener información sobre qué hacer en caso de incendio forestal, visite Protección Civil. Comunique inmediatamente cualquier incendio que vea a los servicios de emergencia llamando al 112. En caso de incendios forestales, la situación puede cambiar rápidamente, por lo que conviene mantenerse al día con los consejos oficiales.

Inundación

Las inundaciones repentinas pueden provocar trastornos en los viajes y daños a la propiedad y a la infraestructura. Consulte los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) antes de viajar y siga los consejos de las autoridades locales.