La copaternidad

Aunque muchos de ustedes ya lo sabrán, a mí me ha pillado de sorpresa el que haya un número importante de personas que quieran engendrar y criar juntos a una hijo sin tener un vínculo sentimental; también el que existan agencias que conecten a los interesados para este propósito. La idea de que se puede tener hijos con un amigo ya existía durante la revolución cultural de los años sesenta. En mi primera juventud era un planteamiento muy recurrente con ese amigo del alma que casi todas teníamos. Si a los treinta no hemos encontrado el amor y no tenemos hijos, lo hacemos juntos, nos decíamos.

Después la vida nos llevaba por otros derroteros. Pero estoy segura de que entre personas homosexuales está opción se ha dado sin publicidad ni agencia.

Ahora hay cada vez más mujeres hetero que llegan a la edad donde la fertilidad declina, quieren ser madres y no tienen una pareja. Ligar a partir de cierta edad se ha convertido en algo milagroso. Me refiero a ligar con la posibilidad de amor y compromiso.

De modo que las que desean ser madres y no han conseguido hacerlo antes pueden hacerlo solas o encontrar un hombre, normalmente gay, que también quiera ser padre, buscándolo a través de una de esas empresas.

Custodia compartida sin divorcio previo

La idea principal es que el hijo tenga referentes femenino y masculino y que ambos soporten la crianza. Sería como una custodia compartida en la que no ha habido divorcio previo. Al contrario, las agencias defienden que los futuros padres no lo sean antes de conocerse en profundidad y comprobar su compatibilidad. También existen ya contratos concienzudos sobre los derechos y obligaciones de ambos. En fin, un nuevo modelo de familia que no sé cómo considerar. Lo que sí se es lo maravilloso que es tener un hijo enamorados. Y que no poder vivirlo así es una pena.