Creado un Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof) ha puesto en marcha el Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos, por la "preocupante realidad" del aumento de los ataques en los últimos años.

Según informó el Cgcof, este tipo de violencia, que abarca desde las agresiones verbales y físicas hasta daños contra el patrimonio, "afecta a quienes trabajan día a día para cuidar de la salud de la población".

De hecho, aseguró el presidente del Cgcof, Jesús Aguilar, "la profesión farmacéutica no está acostumbrada a denunciar las agresiones, sean de carácter físico, verbal o contra su patrimonio".

Por ello, añadió, "queremos cambiar esta tendencia para no dejarlas pasar. Una agresión que no se denuncia es un acto que no existe y facilita que vuelva a producirse, esto es un problema transversal a todos los sanitarios".

Además, destacó que "la única forma de conocer la magnitud y dimensión del problema es tener datos reales, para lo que los Colegios de Farmacéuticos y el Consejo General han creado este observatorio que permitirá tener mayor certeza sobre esta realidad y hacer un análisis de la información de las agresiones que sufren los farmacéuticos, presentando informes periódicos ante las diferentes administraciones nacionales y autonómicas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

A través del Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos ¿disponible en las webs colegiales y del Consejo General¿ los profesionales podrán registrar de forma detallada la agresión sufrida.

La plataforma incluye campos para proporcionar información sobre el momento y lugar en el que se produjo la agresión; de qué tipo se trata (física, verbal o contra el patrimonio); las características del agresor; las acciones emprendidas (como la presentación de una denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado); y las consecuencias que ha tenido para el farmacéutico (físicas, psicológicas o la necesidad de proceder con el cierre de la farmacia, entre otras).

De esta forma, los farmacéuticos agredidos podrán incluir información sobre si, por ejemplo, la agresión ha sido verbal o física por negarse a dispensar un medicamento sin receta, por no disponer de la medicación en la farmacia o por un desacuerdo en la información recibida. También si el acto violento ha conllevado hurto, robo o daños materiales, entre otras opciones.

Las incidencias recogidas en la plataforma permitirán a la Organización Farmacéutica Colegial obtener una radiografía de las agresiones a los farmacéuticos a nivel provincial, regional y nacional. Un trabajo en equipo con el que se podrán identificar patrones, tendencias y factores de riesgo.

Esta estructura en red facilitará que se pueda actuar a nivel local y global, respondiendo de manera efectiva y coordinada a las necesidades de protección y seguridad de los farmacéuticos en cada territorio.

Otro de los objetivos del Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos es sensibilizar a la sociedad y las instituciones sobre la gravedad de las agresiones a los farmacéuticos en particular, y a los profesionales sanitarios en general.

Con los datos recopilados, la Organización Farmacéutica Colegial fomentará la colaboración con las autoridades sanitarias y de seguridad para implementar medidas de prevención y protección, como el desarrollo de protocolos de actuación ante una agresión o ante factores de riesgo para promover la seguridad en el entorno laboral de las farmacias.

La puesta en marcha del nuevo Observatorio se enmarca en la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica, puesta en marcha en 2021.