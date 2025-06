Camino de Santiago en silla de ruedas por la esclerosis múltiple

Eric Domingo y su madre, Silvia Roldán, han batido varias veces el Récord Guinness en Maratón empujando una silla de ruedas. Ahora afrontarán un nuevo reto: cinco etapas del Camino de Santiago para visibilizar la esclerosis múltiple y cumplir el sueño de completar la ruta peregrina.

Silvia fue diagnosticada con esta enfermedad hace 25 años, y en ella surgió el deseo de hacer el Camino. «Cuando tuve la enfermedad, me acordé de la película de Forrest Gump y dije ‘‘si él pudo correr, yo también quiero hacerlo’’. Pero nunca se dio», cuenta en Santiago de Compostela, donde madre e hijo presentaron el nuevo reto que emprenderán este domingo, informa Efe.

En 2016, cuando la movilidad de Silvia cambió drásticamente y empezó a usar la silla de ruedas, Eric, apasionado por el deporte, le propuso que se inscribieran juntos en una carrera por la esclerosis múltiple.

Y así empezó lo que se ha convertido en una trayectoria de récords para dar visibilidad a la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune, degenerativa y todavía sin cura que sufren más de 55.000 personas en España.

En 2021 consiguieron batir el Récord Guinness en Maratón empujando una silla de ruedas en 2 horas y 53 minutos, tiempo que han rebajado en varias ocasiones desde entonces, y a finales de 2022 comenzaron a colaborar con la empresa Hyundai, que les apoyará en su nuevo desafío.

Eric empujará la silla de Silvia durante un centenar de kilómetros, en cinco etapas del Camino Portugués por la Costa que los llevará desde Vigo, de donde partirán el 15 de junio, hasta Santiago, a donde llegarán el 19. «Ahora es el momento. Ahora estoy preparada físicamente, pero más mentalmente», explicó Silvia.

Acostumbrados a correr rápido para batir récords, esta vez echarán el freno y podrán unirse a ellos otros peregrinos para compartir el camino. «Que conozcan a mi madre en el tú a tú, que gana mucho más que en la parte digital, y que sepan ver un poquito de su mentalidad positiva y motivadora», declaró Eric en un encuentro informativo en la capital gallega.

Silvia, asegura su hijo, sabe medir perfectamente lo que requiere una carrera: cuando es más competitiva le da mensajes más motivacionales, y cuando es por diversión le anima con chistes.

El deportista cree que su presencia podrá despertar «curiosidad y sorpresa» entre otros peregrinos debido a la silla, pero ese es otro de sus objetivos, fomentar la inclusión, porque «falta información».

En una parte del camino les acompañará el santiagués Pedro Nimo, campeón de España de maratón en 2014 y que reconoció que él corría «por ego y por dinero».

El legado de Eric y Silvia, dijo, perdurará más en el tiempo: «Los récords se van a olvidar. Caduca lo más egoísta y egocéntrico. Y esto que hacéis vosotros ayuda a otros, alimenta mucho».

Como en otras ocasiones, el reto de madre e hijo va acompañado de una recaudación de fondos destinada a la asociación local de esclerosis múltiple, una enfermedad para la que, sostienen, aún falta visibilidad.

«Creo que no hemos conseguido ni un 20% de lo que se podría, porque aunque tanto por nuestra parte como por otras causas se le dé mucha visibilidad, por ejemplo aún se confunde con la ELA», explicó Eric, que pidió también más información para que las personas que reciben el diagnóstico sepan dónde pueden encontrar ayuda.

El diagnóstico no frenó a madre e hijo, que tienen un lema con el que animan a otras familias en la misma situación: «Existen limitaciones, pero no límites».

Silvia les deja un consejo: «Que no se corten. Que hagan siempre lo que quieran. Si no pueden correr, que anden. Si no pueden andar, que se sienten en una silla (...) Muy importante para esta enfermedad es la cabeza. Si tú tienes la cabeza bien amueblada, sabes lo que tienes y cuál es tu recorrido. Tienes que luchar por conseguir todo lo bueno, apartar lo malo».

Una enfermedad heterogénea

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad neurológica que afecta al Sistema Nervioso Central, formado por el cerebro y la médula espinal, y que puede manifestarse en muchas partes del organismo y hacerlo de maneras muy diferentes. No todos los síntomas aparecen en todas las personas, ni con la misma intensidad. Este es el motivo por el que se presenta en cada persona de forma distinta (es heterogénea) y se suele llamar «la enfermedad de las mil caras». La mayoría de los casos se diagnostican en personas que tienen entre 20 y 40 años de edad, pero también puede aparecer en niños, adolescentes y ancianos.

Aproximadamente 2.800.000 personas tienen EM en el mundo, 1.200.000 de ellas en Europa.

En nuestro país, más de 55.000 personas padecen la enfermedad (con una prevalencia de 120 casos por 100.000 habitantes), y la incidencia ronda los 4 casos por 100.000 habitantes, y tres de cada cuatro son mujeres.