Cuidado con el "brushing": la nueva estafa que ya ha llegado a los hogares españoles

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado sobre una nueva estafa que se está volviendo muy común en Estados Unidos y que comienza a extenderse por España. Se trata del 'brushing', un fraude que consiste en el envío de paquetes a los hogares de los consumidores, sin que hayan sido solicitados, con el objetivo de hacerles pasar por compradores falsos. De este modo, los estafadores pueden registrar reseñas positivas sobre los productos en la web de venta.

La entidad explica que los destinatarios de estos paquetes, al no haber realizado la compra, suelen pensar que se trata de un error o incluso de un regalo, y que no hay necesidad de devolver el artículo, especialmente si el vendedor no se pone en contacto. Sin embargo, detrás de este envío, el vendedor fraudulento utiliza los datos personales del presunto comprador para suplantar su identidad y dejar valoraciones positivas del producto en los market places de las grandes plataformas de venta, sin que los sistemas internos de control y validación detecten el engaño.

El principal perjudicado es la propia plataforma de ventas, ya que este tipo de reseñas falsas distorsiona la calidad de los productos, engañando a los compradores que se basan en las valoraciones de otros consumidores para tomar decisiones. Además, las personas que reciben estos paquetes corren el riesgo de que sus datos personales se estén usando de forma indebida, abriendo cuentas falsas o incluso exponiéndoles a otros fraudes, como el phishing para robar información financiera.

La OCU también advierte sobre los peligros adicionales si los productos recibidos son dispositivos electrónicos, como 'smartwatches', que podrían no haber pasado controles de calidad correspondientes y contener malware, comprometiendo aún más la seguridad del usuario.

Ante esta situación, la OCU recomienda a los afectados que denuncien la suplantación de identidad a la policía, así como a las autoridades de consumo y la Agencia Española de Protección de Datos. Además, la organización anima a los consumidores a utilizar su herramienta de reclamaciones para hacer un seguimiento del problema y reportar estos incidentes a las grandes plataformas de venta online.