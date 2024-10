Ni en el súper ni paseando al perro: estos son los sitios donde más se liga en España

Los métodos tradicionales para encontrar pareja continúan siendo efectivos, como lo revela el Informe del Sector Nupcial 2024 de Bodas.net. Según este estudio, el 29% de las personas encuentra el amor a través de amigos en común y el 18% en eventos sociales, como fiestas o conciertos. Aunque también se destacan otras formas más modernas, como las apps de citas (12%) o conocer a la pareja en el ámbito laboral (12%) o académico (9%).

El portal especializado en bodas ha querido profundizar en este tema preguntando a su comunidad de novios y novias sobre sus primeras impresiones al conocer a sus parejas. Las respuestas revelan que, a veces, el amor comienza de manera inesperada: “Pensé: qué chico más borde. Ni se levantó a presentarse…”, confesaba una usuaria. Otra comentaba: “Pues la primera vez dije: yo con este no me veo… pero luego lo fui conociendo y cada día estoy más enamorada".

Sin embargo, también existen relatos llenos de romanticismo: “La verdad es que cuando le vi fue amor a primera vista. No me imaginaba una vida sin él. ¡Ya llevamos 8 años juntos y dos preciosos hijos!” o “Que estaba loca y que estaríamos mucho tiempo juntos, no me confundí en ninguna de las dos”, demostrando que los flechazos todavía son posibles.

En cuanto a los comportamientos en pareja, el "Libro Imprescindible de las Bodas" señala que, de media, las parejas deciden casarse después de seis años de relación. El informe destaca que la edad media de las parejas que se casan en España es de 35 años, lo que refleja un auge de bodas entre millennials (75%), aunque se empiezan a ver también un número importante de enlaces de la generación Z o zoomers (22%). Además, el 86% de las parejas ya conviven antes de casarse y una de cada cuatro tiene hijos antes del matrimonio.

Respecto a las razones para casarse, el principal motivo para el 56% de las parejas es consolidar su historia de amor. Otros motivos incluyen celebrar una fiesta con amigos (16%) o formalizar la relación por temas relacionados con los hijos (13%), mientras que un pequeño porcentaje (8%) lo hace por cuestiones legales.