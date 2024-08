El curioso motivo por el que la taza de café se sirve con un plato debajo

El café es una de las bebidas más populares de España y es consumida por millones de personas. Además, dicho consumo es una práctica arraigada en múltiples culturas de todo el mundo, lo que ha hecho que este se convierta en una de las bebidas más populares y socialmente significativas del planeta.

Con una historia que se remonta a siglos atrás, la preparación y el consumo del café varían según la región, desde el espresso italiano hasta el café turco, pasando por un cortado o un café con leche. Más allá de esto, el café es apreciado por los efectos energizantes que tiene, debido sobre todo a la cafeína que contiene.

Sin embargo, puede que alguna vez te hayas hecho la pregunta de por qué se sirve el café sobre un plato pequeño. Seguramente hayas pensado que es por una cuestión logística, pues en el plato se depositan la cucharilla y los sobres de azúcar y sacarina. Pero la respuesta es otra y no es tan sencilla como se cree.

Una historia de cientos de años

Según explica el medio 'Xataka' en una publicación en redes sociales, la tradición se usar un plato con la taza de café viene de cientos de años atrás. Sin ir más lejos, en el siglo XVIII el café y el té se bebía directamente del plato, y no desde la taza.

Esto era así por una cuestión práctica, ya que en la taza la bebida estaba más concentrada y mantenía muchísimo el calor, mientras que al vertirlo en el plato de porcelana la superficie de contacto era mayor, por lo que se enfriaba la bebida para que los primeros sorbos no abrasaran la lengua.

Busto de una mujer joven bebiendo café - Louis Marin Bonnet. La Razón

Y es que esto es algo que se muestra en varias obras pictóricas, como en esta de Louis Marin Bonnet, en la que se muestra a una mujer joven vertiendo el café en el platillo para, posteriormente, beberlo directamente de ahí. Además, aunque parezca raro, parece ser que es una práctica que todavía persiste, sobre todo en personas mayores.

"Mi abuela lo tomaba así, desde el platillo... Y la mirábamos sorprendidos. Ella estaba guardando una tradición" o "Cuando era pequeña abuelita me daba té en el platillo para que no me quemara", comentaron algunos usuarios en la publicación del citado medio.