"Dándole disgustos a vuestros padres y os creéis calle": el profundo mensaje de un chaval humilde y de barrio para los jóvenes

Nano, un chaval de una familia humilde de Madrid, ha revolucionado las redes después de haber subido un vídeo con el que quiso dirigirse a los más jóvenes, quien sabe si con intención o no de lograr lo que consiguió: remover conciencias.

"Chavales, yo tengo una pregunta muy seria", dice al principio del vídeo, dirigiéndose a los adolescentes y jóvenes que proceden "de una buena familia, que tienen dinero, que te dan tu paga, te compran tus cosas, tu chándal". En definitiva, a los que, como asegura, no les ha faltado nada.

La pregunta retórica que quiere ponerles ante los ojos es, como viniendo de unas circunstancias socioeconómicas afortunadas, deciden hacer actuar en contra de sus propios intereses, especialmente de cara al futuro, dejando de lado toda responsabilidad.

"¿Por qué dejas el instituto?¿Por qué te gastas el dinero que te dan tus padres, que ellos si trabajan de verdad, en porros, en beber, en fiesta, en mierdas? ¿Por qué si no te falta de nada vas como si fueras de barrio, primo?", se cuestiona, serio, este joven. "No vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida en verdad", señala a continuación.

Nano, según avanza el que es un vídeo bastante distinto al contenido que solía crear en su cuenta de TikTok, comienza a hablar de él y de la que ha sido su historia de vida, justamente la que lleva a mandar este profundo mensaje.

"Yo vengo de una familia humilde, estoy con dos trabajos, matándome a trabajar. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, el otro día le faltaban unas zapatillas a mi hermana, y fui y se las compre. ¿En casa falta aceite? Compro una botella de aceite. Y aquí estoy, intento sacar a mi familia adelante porque es lo que toca", cuenta.

"Y vosotros que tenéis la suerte de poder vivir tranquilos, una juventud más tranquila y hacer las cosas bien.. Dandole disgustos a vuestros padres y os creéis calle", recrimina constructivamente a parte de una juventud que vive mejor que sus padres y que muchas personas sin llegar nunca a ser consciente del valor que tiene, como señala el propio Nano.

Porque "calle no es eso": "calle es cuidar a tu familia, calle es lo que estoy haciendo yo: sacar a tu familia para delante", apunta este veinteañeros, para antes de acabar un vídeo que ha logrado más de un millón y medio de reproducciones dejar constancia de que va a lograr su meta, la de apoyar a su familia en todo momento.

"Y hazme caso que lo voy a conseguir, tengo muy claros mis objetivos, llevo desde los 16 años trabajando y a mi familia no le va a faltar de nada nunca", asegura finalmente, antes de dejar de grabar.