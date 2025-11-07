Desarticulada una organización criminal dedicada a la venta de armas de fuego y al tráfico de drogas

La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles a 15 personas en las provincias de Almería (13), y Granada (2) por su presunta participación en delitos de tráfico de armas y de drogas.

La investigación es el resultado de las informaciones recabadas tras la operación realizada el pasado mes de abril, en la que se actuó contra una estructura criminal, dirigida desde la localidad almeriense de Pechina. Esta organización se dedicaba a la distribución de armas de fuego a otros grupos criminales del sur de España, así como al cultivo de marihuana y tráfico de drogas. Gracias a la información recopilada tras la explotación operativa, los investigadores han podido identificar y localizar a otras personas implicadas en la compra, guarda y venta de armas de fuego.

La Operación ha supuesto la movilización de una gran cantidad de efectivos y recursos policiales en provincias de Almería, Granada y Huelva. Se han realizado 18 registros, en los que se ha detenido a 15 personas. Como consecuencia de estas actuaciones se han intervenido numerosas armas de fuego cortas y largas, dinero en efectivo y se han desmantelado una gran cantidad de plantaciones de marihuana. También se han incautado vehículos de alta gama y dispositivos electrónicos, para su análisis posterior.

Las actuaciones han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería.